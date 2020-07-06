Убегайте от скуки и рутины — гороскоп на 7 июля

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее призывает к гуманности и дружелюбию, склоняет к непринужденности манер, свободе и независимости.

Удастся на время уйти из-под контроля, избежать скуки, отложить напряженную рутинную работу. Утро может начаться с волнующего ожидания или сюрприза, но бояться нечего: развитие событий обещает быть мирным. Этот день подходит для неформального общения, небольших экспериментов, необычных коротких акций, позволяет найти время для дружеской тусовки, романтического свидания, оригинального хобби. Возможны мелкие неожиданные находки, нестандартные решения, непредвиденные траты.

Овен ‌‌

Сегодня Овны нуждаются в свободе — и, скорее всего, ее получат. Как бы ни поджимало вермя, самые сложные и ответственные дела разумнее отложить. Звезды подсказывают, что в данные сутки любая попытка соблюдать строгую дисциплину провальна. День подходит для развития неформальных проектов, взаимодействия с единомышленниками, необычного отдыха, оригинального хобби, может принести неожиданные траты.

Телец

Сегодня развитие событий для Тельцов не слишком предсказуемо, что заставит многих представителей знака понервничать (особенно, с утра). В построении планов на день звезды советуют ориентироваться на требования момента, а не на традиции или собственные консервативные привычки. Вы неплохо проведете время, если согласитесь повидаться с друзьями или поучаствовать в небольшом неформальном мероприятии.

Близнецы

В событийной канве этих суток Близнецы найдут немало приятных для себя моментов. Подходящий день для романтики, мелких обновлений, попытки понравиться и найти друзей. Важные акции (в том числе, связанные с вашим персональным комфортом и личной привлекательностью) звезды советуют проводить в первой половине дня: сегодня это лучшее время для бьюти-процедур, флирта, сюрпризов, проявления инициативы.

Рак ‌‌

Сегодня звезды предлагают Ракам сменить тон и не выяснять в новом лобовом столкновении, кто больше прав. Это день дружелюбия, симпатии, гуманности. Чтобы ваше взаимодействие с другими людьми было приятным, старайтесь не проецировать на них свои личные проблемы и, если сейчас вы не победитель, не отыгрываться на них за свои поражения. Не лучший день для инициатив, важных решений, крупных вложений.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно дружелюбие публики, хорошее (или ровное) отношение друзей и потенциальных партнеров. И старые, и новые споры лучше временно оставить за бортом — вместо этого, звезды советуют вам ни из чего не делать проблему и наслаждаться гармонией отношений в моменте. Не стоит медлить с ответной реакцией на жесты любви и симпатии. Конкретные совместные акции будут эффективнее в начале дня.

Дева ‌‌

Девам день дает возможность совместить несовместимое — а именно, новизну и рутину. Не стоит искать свежих впечатлений специально: они найдутся сами. Это подходящий день для обновления повседневного режима работы за счет приятных необычных мелочей. Нестандартно решится часть текущих задач. Привычный фон может скрасить симпатия начальства или заказчика, присутствие дружелюбно настроенного коллеги.

Весы ‌‌

Весам день дарит свободу, помогает оставаться вне опасности или психологически тяжелой обстановки. Лучше отказаться от мероприятий с налетом официоза и рутины в пользу неформального времяпрепровождения. Хорошо запланировать занятия спортом или оригинальным хобби, посещение выставки или модного шоу, экскурсию, тусовку, активное взаимодействие с подрастающим поколением, встречу с любимым человеком.

Скорпион

Скорпионам этот день не обещает полного комфорта и мешает потакать своим личным привычкам — зато дает возможность завязать неформальные отношения или сделать что-то не так, как всегда. Легко помириться или подружиться с кем-то, занявшись общим делом (особенно, если усилия направлены на внедрение новшеств). Подходящий момент для небольших обновлений в доме и мелких экспериментов на рабочем месте.

Стрелец

Стрельцам вплоть до ночи обеспечена неформальная атмосфера, в которой есть место для небольших забавных экспромтов и оригинальных нововведений. Если вам нужны единомышленники, вам не придется долго их искать. День подходит для совместных акций неофициального толка, где связующим звеном является не просто общение, а творческое коллективное дело. Параллельно, удастся поддерживать личные симпатии.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов не быть консерваторами, не бояться экспериментировать по мелочам и не лишать себя небольших приятных новшеств. Порой сами обстоятельства будут склонять вас к оригинальным странным поступкам, непредвиденным и не совсем традиционным тратам. Неожиданно для себя вы можете купить экзотический продукт, новое лекарственное средство или нестандартный аксессуар для дома.

Водолей

Водолеи сегодня повышенно чувствительны к своему самочувствию, могут чаще обычного зависеть от собственного настроения, привычек или случайных прихотей. Обстоятельства позволяют вам сделать себе мелкие поблажки, например, отказаться от суровой диеты или слишком аскетичного имиджа. Простые способы прямо с утра создать себе приятное настроение на весь день — любимый аромат, вкусный легкий завтрак.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам отказаться от активной самопрезентации и любых проявлений чрезмерного индивидуализма. Чтобы иметь успех, важно быть «в тренде» и порой сливаться с толпой, в ущерб своим вкусам. Это подходящее время для посещения приятных вам небольших компаний, для приглашения домой близких друзей и для уступок домочадцам. В новых знакомствах лучше сочетать дружелюбие с дистанцией.