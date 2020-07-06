Доверяйте, но проверяйте — финансовый гороскоп на 7 июля

Сегодня не стоит верить на слова даже близким коллегам.

Овен ‌‌

Овнам рекомендуется быть разборчивее в деловых контактах. Сегодня звезды советуют вам держаться подальше от темных личностей, которые пытаются с вами завести знакомство. Прежде чем с кем-то вступать в деловой контакт, попробуйте навести справки об интересующем вас человеке. Если от вас что-то скрывают, то воздержитесь от продолжения контактов.

Телец

Тельцам рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности. Сегодня не лучший день для совместной с коллегами деятельности. Нежелательно принимать участие в собраниях, совещаниях, когда решения принимаются коллегиально путем голосования. Также это неблагоприятное время для проектирования, прогнозирования, составления бизнес-плана.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут не сложиться отношения с начальством. О вашей персоне у начальства может сформироваться ложное представление, весьма далекое от реальности. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных ответственных решений – сегодня очень легко допустить ошибку.

Рак ‌‌

У типичных Раков этот день может быть связан с неприятными контактами с представителями закона. Сегодня вам лучше не пересекаться с представителями правоохранительных и юридических служб. Старайтесь действовать открыто и прозрачно, дабы ваша работа не вызывала никаких сомнений со стороны контролирующих органов. Не лучшее время для дальних командировок.

Лев ‌‌

Финансовое положение Львов может оказаться нестабильным. Сегодня неблагоприятный день для решения финансовых проблем путем заимствований. Также нежелательно давать деньги взаймы под проценты, либо выступать в роли поручителей у тех, кто оформляет банковскую ссуду. Возможно, вы не дождетесь поступления денег на свой банковский счет.

Дева ‌‌

Девам будет нелегко находить компромиссы в деловом сотрудничестве. Сегодня звезды советуют быть предельно осмотрительными при взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами. Если вы работаете в сфере обслуживания, то вам будут часто попадаться клиенты с сомнительными намерениями, которые либо сами толком не знают, чего хотят, либо пытаются вас обмануть.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день может быть связан со снижением уровня работоспособности. Постарайтесь не ставить перед собой излишне напряженных задач и планов – это может привести к ухудшению самочувствия. Кроме того, между вами и кем-то из коллег по трудовому коллективу может возникнуть недопонимание. Держитесь подальше от сплетен и интриг.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для изменения делового имиджа и проведения рекламных акций. Чем реже вы будете появляться на публике, тем лучше для вашей же деловой репутации. Возможно, сейчас вы не вполне способны осознать, какое впечатление производите на других людей. Воздержитесь от публичных заявлений.

Стрелец

Стрельцам будет нелегко довести до полного завершения начатые ранее дела. Положение планет в этот день способствует созданию путаницы и неразберихи у вас в семье. Косвенно это будет оказывать неблагоприятное воздействие на вашу деловую активность, поскольку вы будете вынуждены постоянно отвлекаться от основной работы.

Козерог

Козерогам лучше переключиться на ту работу, которая не требует согласованных действий с другими людьми. Сегодняшний день характерен усилением непонимания между вами окружающими людьми. Воздержитесь от деловых контактов с малознакомыми людьми, не доверяйте никому на слово. Затруднения испытают торговцы и посредники – опасайтесь обманов и мошенничества.

Водолей

У типичных Водолеев сегодняшний день может быть связан с неразберихой в финансовых вопросах. Воздерживайтесь от крупных расходов. Не следует также идти на не вполне законную деятельность, связанную с укрывательством от налогов. Не исключены проверки, контрольные закупки. У бизнесменов и предпринимателей возможны финансовые потери и упущенная выгода.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется воздерживаться от поступков, которые могут повлечь за собой необратимые последствия. Сегодняшний день не годится для деловых начинаний и проявления личной инициативы в любых делах. Дело в том, что сейчас вам будет сложно получить ясное и четкое представление о сути происходящего. Многие вопросы будут как бы в тумане. Поэтому не следует действовать вслепую.