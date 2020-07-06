Отдавайтесь отношениям без остатка — любовный гороскоп на 7 июля

Больше общайтесь с партнером по душам, дарите подарки и устраивайте романтические свидания.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня Овны придумают проблему, которой в действительности не существует. Однако осложнения в вашем любовном союзе, которые это вызовет, станут вполне очевидной реальностью. Если вы пока одиноки, уделите внимание развлечениям.

Телец

Сегодня вам будет безразлично что подумают о вашей паре посторонние люди. Главное, что вы оба счастливы и готовы на небольшие безумства ради друг друга. Если вы пока в поиске своей любви, сегодня подходящее время для смелых и независимых решений.

Близнецы

Звезды подсказывают, что вам не стоит проявлять излишнюю активность и пытаться восстановить союз. Если ваши отношения распались, не переживайте. Скоро вы сможете встретить новую любовь. Одиноким Близнецам имеет смысл не сидеть дома, а как можно больше общаться.

Рак ‌‌

В этот день звезды советуют Ракам пригласить любимого человека на романтическое свидание, которое может перерасти в не менее нежную ночь. Если вы пока не нашли свою любовь, постарайтесь использовать все шансы, так как сейчас возможность устроить личную жизнь весьма серьезная.

Лев ‌‌

Возможно, вы почувствуете некоторую нестабильность в отношениях с любимым человеком. Скорее всего, партнеру не хватает вашего внимания и подтверждения любви. Одиноким Львам звезды советуют искать потенциального избранника в местах занятия спортом.

Дева ‌‌

Возможно, сегодня вы почувствуете вдохновение в отношении любимого человека. Если вам захочется приятно удивить партнера неожиданными идеями и сюрпризами, не стесняйтесь и воплотите свои задумки. Если вы пока не нашли свою любовь, укрепите уверенность в себе.

Весы ‌‌

Не исключено, что в этот день Весы поймут что такое настоящая гармония. Постарайтесь запомнить свое настроение и чаще вспоминать о нем впоследствии. Если вы пока одиноки, сегодня благоприятное время для осознания как именно встретить вторую половинку.

Скорпион

Звезды подсказывают, что откровенный разговор с любимым человеком в первой половине дня не помешает. Это принесет больше пользы, чем намеки. У одиноких Скорпионов есть возможность проявить себя интересными собеседниками с партнерами противоположного пола.

Стрелец

Возможно, этот день принесет вам новости, касающиеся любимого человека. Постарайтесь сдержать эмоции и проверить правдивость полученных сведений. Одиноким Стрельцам день принесет шанс завязать новые знакомства с партнерами из других городов или стран.

Козерог

Звезды подсказывают, что ваши усилия в этот день могут привести к долгожданным результатам. Любимый человек сегодня готов разделять вашу точку зрения по всем вопросам. Если вы пока ищете свою любовь, проявите настойчивость и инициативность в общении с партнерами.

Водолей

Скорее всего, ваши догадки относительно любимого человека подтвердятся. Это не наполнит вас оптимизмом, но придаст энергии действовать немедленно и в соответствии с ситуацией. Для одиноких Водолеев день не самый подходящий для начала любовных отношений.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня вам будет непросто признаться в чем-либо любимому человеку. Однако стоит преодолеть переживания и страхи. К тому же, партнер готов вас понять и поддержать. Одинокие Рыбы в этот день совершенно неожиданно могут встретить свою вторую половинку.