2 хорошие даты для активизации Благородного Дракона в июле

Ранее мы уже писали об энергиях четырех Благородных помощников года.

Это исключительно благоприятные энергии, которые в хорошее время полезно активировать в своем помещении, дабы получить ощутимую помощь и поддержку пространства.

Так вот июль – самое сильное время, если так можно выразиться о времени, для активизации энергии Благородного Дракона.

Дело в том, что место дислокации Дракона в 2020 году – позиция юго-запад-1 (компасный диапазон 203 – 217 градусов). Это земная ветвь Козы. А июль – месяц Козы. Поэтому энергия в позиции юго-запад-1 в июле будет самой сильной в году. Соответственно, самой сильной и действенной окажется и поддержка Благородного Дракона. Конечно же, если вы активируете его в правильное время.

Я выбрала для вас две хорошие даты для активизации Дракона в июле:

12 июля час Обезьяны и 14 июля час Кролика.

Некоторая сложность заключается в том, что китайские двухчасовки в разных населенных пунктах начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю использовать усредненное и для правильности усеченное время – 12 июля с 16.00 до 17.00, а 14 июля с – 06.00 до 07.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, нужно сместить указанные временные диапазоны на один час вперед.

Итак, что нужно сделать?

Стоя в центре помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего помещения область, соответствующую сегменту 203 – 217 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить, активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы: комнатный фонтанчик или вентилятор. Можно добавлять к ним движущиеся мобили, аромалампу, благовония или свечи. Активаторы можно установить прямо на полу или на невысокую табуреточку.

Хорошо, если в месте активации есть окно или дверь, в таком случае их можно приоткрыть.

Напомню, что традиционно Благородный Дракон помогает преодолеть стагнацию и затор в делах, обеспечить некий прорыв, способствует возврату долгов, растворению правовых проблем и стимулирует новые возможности.

Что для многих, я думаю, весьма актуально.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)