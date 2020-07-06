Астролог: жизнь в июле станет похожа на «американские горки»

Полнолуние, совмещённое с Лунным затмением 5 июля в 14 градусах оси знаков Рак-Козерог, по разным причинам станет одной из важных станций года и короткого периода в две недели до следующего новолуния 20 июля.

Однако структура взаимодействий планет в карте и события, заложенные в этот период, содержат потенциал для дальнейшего развития процессов.

К примеру, это полнолуние совпадает с днём независимости и рождением гороскопа США (от 4 июля 1776), что само по себе становится фактором интригующим и динамичным, и наверняка отразится на событиях не только в США, но и в мире в целом в годовом цикле. В первую очередь это и необходимость решений вопроса расовых различий, и тематика предстоящих выборов в США в ноябре 2020-го. Тут можно вспомнить и про «американские горки».

А в карте независимости России от 12.06.1990 диспозиция Солнца и Луны этого полнолуния попадает на Нептун, и активирует мощную конфигурацию между Юпитером, Плутоном и Венерой. Вся эта планетная картина предлагает довольно комбинационные варианты трактовки и выглядит крайне интересно по крайней мере со стороны поведения (и нововведений) властей (очень вероятны неожиданности) и отношений с нашими партнёрами – другими государствами.

Ещё одно событие, которое может получить продолжение или какое-то развитие, – убийство иранского генерала Сулеймани 3 января и в целом противостояние Ирана и США – лунное затмение/полнолуние также затрагивает этот конфликт.

В целом все полнолуния и лунные затмения в год под управлением Луны, тем более на самой активной сейчас оси зодиака Рак-Козерог, – нужно относить к важным. Особенно стоит стать повнимательней и присмотреться к событиям по крайней мере в ближайшие две недели представителям знаков кардинального креста – Овнам, Ракам, Весам и Козерогам, рождённым с 1 по 5 число своего месяца рождения.

По влиянию планет в этот период первенство за Солнцем, у которого впереди благоприятная по статусу, но лукавая по сути связь с Нептуном 12 июля (способствует нахождению кладов, забытых и пропавших вещей) и три оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном – 14-15 и 20 июля. Именно эти дни обещают стать наиболее яркими и событийными в политической и публичной сферах. Вряд ли обойдётся без крупных новостей на финансовых рынках, международных, юридических скандалов или событий на границах. Очень вероятны и разного рода отставки чиновников, людей из власти и сферы управления, но миграция политических лидеров, руководителей - это более предметная тема следующего новолуния и месяца с 20 июля, в котором править будет как раз противостояние Солнца с Сатурном.

Serg Korablev