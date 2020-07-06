Астролог рассказала, как повлияет на нас парад планет

Смотрите видео и узнайте об уникальном космическом явлении, которые земляне смогут наблюдать почти весь июль. В самый жаркий месяц лета планеты Солнечной системы выстроятся в единую линию; это явление носит название «парад планет». Последний раз такой масштабный парад планет наблюдался 170 лет назад. Уникальность нынешнего парада состоит в том, что Земля окажется посередине линии, и, как говорят астрологи, это скажется на нашем настроении. Как повлияет на людей июльский парад планет, расскажет ролик.

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