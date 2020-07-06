Астролог: «Не все знаки предпочтут лжи горькую правду»

Специалисты по звездам считают, что зодиакальный знак человека влияет на то, предпочитает ли он правду лжи или наоборот.

Так, Тельцы, Раки, Львы, Весы и Рыбы относятся к той категории знаков, которые скорее захотят оставаться во лжи. Рожденные под этим созвездием нередко страдают самообманом и не хотят принимать некоторые аспекты своей жизни. Впрочем, зачастую незнание действительно уберегает их от сильнейших переживаний.

Девы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи считают наоборот – им кажется, что правда способна освободить человека. Поэтому представители знака предпочтут узнать даже что-то, что их сильно расстроит. Тем не менее, понимание ситуации позволяет им пережить ее и со временем успокоить бушующие эмоции.

К третьей категории относятся Овны и Близнецы – от них крайне сложно что-либо скрыть, иногда они узнают правду, даже сами не желая этого.