Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Астролог: «Не все знаки предпочтут лжи горькую правду»

Вечерний Волгоград11 часов назад
Фото: Вечерний Волгоград

Специалисты по звездам считают, что зодиакальный знак человека влияет на то, предпочитает ли он правду лжи или наоборот.

Так, Тельцы, Раки, Львы, Весы и Рыбы относятся к той категории знаков, которые скорее захотят оставаться во лжи. Рожденные под этим созвездием нередко страдают самообманом и не хотят принимать некоторые аспекты своей жизни. Впрочем, зачастую незнание действительно уберегает их от сильнейших переживаний.

Девы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи считают наоборот – им кажется, что правда способна освободить человека. Поэтому представители знака предпочтут узнать даже что-то, что их сильно расстроит. Тем не менее, понимание ситуации позволяет им пережить ее и со временем успокоить бушующие эмоции.

К третьей категории относятся Овны и Близнецы – от них крайне сложно что-либо скрыть, иногда они узнают правду, даже сами не желая этого.

Последние новости
Что обещают звезды: астрологический прогноз на 30 июня
Стойкие и независимые: эти 6 знаков зодиака не поддаются манипуляциям
Звезды рекомендуют решать застарелые проблемы – гороскоп с 6 по 12 июля
Знаки зодиака

Читайте также

Дева: не время смешить бога

Почему нельзя поднимать чужой крестик

Доверяйте, но проверяйте — финансовый гороскоп на 7 июля