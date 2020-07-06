3 судьбоносных дня в июле 2020 года

Специалисты по звездам рассказали, какие дни второго месяца лета могут стать решающими.

12 июля ретроградный Меркурий прекращает период своего влияния и возвращается к прямому движению. С этого дня можно планировать долгосрочно, но приступить к воплощению проектов лучше не раньше 15 числа.

20 июля случится новолуние в созвездии Рака. Этот день считается самым удачным во втором месяце лета. Лучше посвятить его семье и дому.

22 июля Солнце покинет созвездие Рака и перейдет во владения Льва. Это в разы повысит работоспособность и стремление к совершенству. 22 июля – идеальный день для начала большого дела.