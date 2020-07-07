Экстрасенс Мехди Вафа: «Самые лучшие отцы —Тельцы»

Победитель «Битвы экстрасенсов», ясновидящий Мехди Эбрагими Вафа назвал лучших отцов по знаку зодиака.

По его словам, мужчина-Овен может долгое время не задумываться о детях, но поняв однажды, что он хочет быть отцом, сосредоточится на этом с большим удовольствием. Он будет делать все возможное, чтобы стать образцовым папой. С появлением ребенка друзья и компании уйдут на второй план.

Мужчины-Львы обожают своих детей. Они всегда в ответе за семью и стремится оградить детей от всех проблем. Также Львы любят гордиться своими детьми. Именно поэтому они будут вкладывать душу в их воспитание.

С появлением детей мужчины-Стрельцы могут свернуть горы. Для них очень важно испытывать самые нежные чувства. Отцы-Стрельцы готовы отдать многое за любовь ребенка. С появлением детей папа меняется сам и становится заботливее.

Папы-Близнецы выделяются своей ответственностью. С появлением детей представители этого знака проводят много времени с семьей. Ими руководит желание обеспечить достойное будущее своим детям.

По мнению Мехди Эбрагими Вафа, самыми лучшими отцами являются мужчины-Тельцы. Они ко всему подходят ответственно, начиная от кормления ребенка по часам и заканчивая развивающими играми. У Тельца все должно быть в соответствии с возрастом и развитием. Их главный слоган — «ориентируемся на лидера и опережаем его».