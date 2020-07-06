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3 знака, которым Ванга «предсказала» сложную судьбу

Аргументы Недели7 часов назад
Фото: Аргументы Недели

Ванга, ясновидящая из Болгарии, в свое время назвала три знака зодиака, которым уготована сложная судьба.

Экстрасенс «напророчила» трудный жизненный путь Весам, Близнецам и Ракам.

Представители первого знака находятся в значительной зависимости от точки зрения окружающих, говорится в процитированной публикации. Весам рекомендуется научиться принимать решения самостоятельно.

Близнецы ощущают психологический дискомфорт из-за многочисленных комплексов. Людям, рожденным под этим знаком, необходимо принять свои недостатки.

Способные расстраиваться из-за пустяков Раки склонны к депрессивным состояниям. Справляться с трудностями представителям знака помогает только поддержка со стороны верных друзей.

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