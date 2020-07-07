«Неделя будет полна сюрпризов», — уверены астрологи

Астролог Ирина Лавочкина дала прогноз на неделю с 6 по 12 июля.

По словам специалиста, мы уже пережили все три летних затмения в этом году. Однако расслабляться еще рано.

В начале недели у многих людей слова будут расходиться с делами, а мысли не будут влиять на поступки. Поэтому лучше не делать поспешных выводов и доверять только проверенным источникам. Иначе придется жестко расплачиваться на необдуманные решения, возможные даже травмы.

Зато в этот период вы сможете разрешить многие противоречивые ситуации, которые давно терзали вас. Попробуйте найти лазейки. Не возбраняется даже немного «мутить воду», чтобы добиться своей цели.

Ирина Лавочкина также прогнозируют, что с 12 июля дела сдвинутся с мертвой точки. В этот день Меркурий выйдет из ретропетли.

Будьте особенно внимательные в неэффективные дни и не назначайте важные встречи и дела на это время:⠀06.07.2020 12.35 – 06.07.2020 13.08⠀07.07.2020 07.37 – 08.07.2020 21.12⠀11.07.2020 06.49 – 11.07.2020 08.06