Знак зодиака Дева является «земным» знаком, которому покровительствуют планет Меркурий.

Представителей, рожденных под знаком данного зодиакального созвездия, отличает педантичный характер и перфекционизм. Это исполнительные талантливые люди, которые все всегда доводят до конца и непременно стараются делать все идеально.

Считается, что Девы обладают очень противоречивым характером, а над их образом довлеет аура таинственности и загадочности. Дев отличает прагматичность и они не любят проявлять эмоции, но внутри они всегда оказываются очень сердечными и впечатлительными людьми. Ниже будет рассказано про 5 причин, почему Девы заслуживают уважения.

Характер

Сразу же стоит отметить тот факт, что представители мужского и женского пола, рожденные под данным знаком Зодиака, очень сильно друг от друга отличаются. Женщины-Девы отличаются жестким беспринципным характером. Они любят держать все под контролем, между деньгами и властью выберут последнее. Мужчины-Девы немного мягче и более гибкие в обществе. Они куда лучше функционируют в обществе, так как умеют, когда нужно быть и очаровательными и милыми, что не скажешь о женщинах-Девах, которые не любят притворяться. Так или иначе, представители обоих полов этого знака наделены сильным характером и мощным внутреннем стержнем.

Исполнительность

Представители, рожденные под знаком данного зодиакального созвездия, в трудовой сфере проявляют себя, как исполнительные и ответственные работники. Они никогда не срывают сроков, делают все качественно и быстро и на них всегда можно положиться. Считается, что Девы карьеристы, которые всегда предпочитают успех в карьере своей семье. Это правда лишь отчасти. Дело в том, что Девы всегда переживают за свое будущее и будущее семьи, поэтому много трудятся, чтобы обеспечить финансовую стабильность своим близким, поэтому крайне несправедливо обвинять Дев в том, что они думают лишь о карьере.

Аккуратность и педантичность

Девы очень аккуратные и педантичные люди, которые ценят это и в других. Они всегда следят за своим внешнем видом и даже в домашней обстановке ходят всегда, как с иголочки. Они считают, что внешний вид человека – это отражение его внутреннего мира, поэтому стараются всегда выглядеть на все сто. Девы любят хорошие и качественные вещи и не обязательно, чтобы они были дорогими.

Экономность

Тот, кто хотя бы немного интересуется астрологией, должен знать о том, что Девы являются очень экономными людьми. Речь здесь идет именно о рациональном распоряжении деньгами, а не о жадности. Девы умело обращаются со своими финансами, любят следить за статьями доходов и расходов и всегда знают, где и как сэкономить. Они никогда не покупают слепо вещи, просто отдаваясь эмоциям: каждая их покупка запланирована и хорошо взвешена.

Искренность

Девы не терпят обмана и чувствуют фальшь в человеке. Лучше даже не пытаться обмануть представителя данного знака. Любую ложь Дева воспринимает, как личное оскорбление и рвет всякие контакты с таким человеком. Сами же Девы стараются вести себя максимально честно и искренне, понимая, что именно это является основной долгих и гармоничных отношений.