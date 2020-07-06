Мужчины этих знаков ненавидят детей и не хотят их заводить

Большинство мужчин стремится завести наследников, если не в молодости, то хотя бы в зрелом возрасте, но астрологи выделили 4 знака зодиака, под которыми рождаются те, кто терпеть не может детей и не хочет их заводить.

Козерог не хочет заводить детей, потому что смыслом жизни для него является самореализация. Представители этого знака все просчитывают наперед и с ранней юности знают, в какие сроки и в какой последовательности будут реализованы их далеко идущие карьерные планы. Козерог предпочитает даже в паре жить для себя, и долгосрочная забота и ответственность о новом человеке ему не нужны. Надо признать, что и финансовая составляющая здесь играет не последнюю роль: идея обеспечивать кого-то долгие годы сильно угнетает Козерога.

Водолей – натура увлекающаяся и свободолюбивая, поэтому перспектива обзавестись детьми может его не на шутку пугать. Водолей ведет активный образ жизни, стремится к новым ощущениям и ненавидит бытовую рутину. Детей он не любит в силу того, что о них нужно постоянно заботиться и нести ответственность. А отказываться от личной свободы ради другого человека вообще не в духе Водолеев. Представители этого знака часто кажутся окружающим эксцентричными, потому что не готовы поддерживать семейные ценности.

Для Девы в жизни на первом месте порядок и покой. Мужчины этого знака крайне практичны и абсолютно не видят смысла нарушать устоявшееся равновесие. Они терпеть не могут чужих детей, поскольку не видят в них никакой пользы для себя. Что касается идеи завести собственных, то она не находит у Девы никакого рационального объяснения: обязательств и хлопот много, порядок поддерживать невозможно, а какова выгода – непонятно.

Стрелец – весьма эгоистичный знак и предпочитает жить так, как нравится ему. Он часто непредсказуем и не любит строить долгосрочные планы, особенно касательно семейных отношений и продолжения рода. Стрелец, даже за 40, часто сам еще большой ребенок, поэтому он не то, чтобы ненавидит детей, он не хочет, чтобы они составили ему конкуренцию. А еще дети – это слишком долговременный и непредсказуемый проект, чтобы ради него отказаться от свободы.

Если ваш избранник принадлежит к одному из этих знаков, не спешите расстраиваться. Звезды, конечно, влияют на отношение к детям, но правильная тактика и любовь со стороны женщины творят чудеса.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог