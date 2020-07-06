Как пройдет вторая волна коронавируса

Эксперты предвещают вторую волну эпидемии коронавируса, которая начнется уже этой осенью и прокатится через всю зиму.

Мы решили выложить несколько карт Таро, чтобы понять, насколько серьезной и сложной будет ситуация, и вот что вышло.

Сентябрь 2020 – Королева мечей

Традиционно эта карта является индикатором болезней легких, так что, судя по всему, именно с началом осени произойдет новая вспышка эпидемии коронавируса. Карта сложная, по своей энергетике – воинственная, горестная. Но в то же время сильная, что может указывать на то, что силы для борьбы определенно будут.

Октябрь 2020 – Влюбленные

Очень хорошая карта. Вообще Влюбленные указывают всегда на прекрасное здоровье, либо на то, что решающим фактором прекрасного самочувствия является здоровое общение и здоровая психологическая обстановка. Думается, будут преобразованы правила проведения карантина и влюбленные больше не будут разъединены. Еще карта указывает на какой-то выбор, который предстоит сделать. Это может касаться, например, выбора препаратов для лечения или удачной вакцины для предотвращения заболевания.

Ноябрь 2020 – Десятка чаш

А уж эта карта – вообще одна из лучших в колоде. Она означает тотальное счастье и покой и тесно связана с семейными ценностями: любовь, достаток, приятное общение и тесные семейные узы. Что это может означать относительно вируса? Можно только гадать. Но думается, что еще на предыдущем этапе решится какой-то важный вопрос, что и станет причиной такого всеобщего ликования.

Декабрь 2020 – Пятерка жезлов

А вот эта карта настораживает. Вообще на ней изображены борющиеся люди, каждый из которых хочет не то чтобы одержать победу, а просто посостязаться. Это такая борьба ради самой борьбы. Как индикатор здоровья карта указывает на проверку иммунной системы на прочность: насколько успешно она отражает атаку. Что это будет: новая вспышка? Посмотрим...

Январь 2020 – Восьмерка жезлов

Эта карта указывает на то, что события будут развиваться очень быстро, стремительно. Что бы ни происходило: распространение вируса или разработка новой вакцины, это случится без задержек.

Февраль 2020 – Рыцарь монет

Карта указывает на восстановление сил и здоровья. Очень похоже на то, что февраль станет последним месяцем новой вспышки вируса (ну а если вспышки не будет, это будет период отдыха). Карта позитивная, она говорит о хорошем запасе сил, но предупреждает: времени потребуется ровно столько, сколько нужно. Нельзя будет искусственно ускорять процессы и форсировать события. Скорее всего, это будет и невозможно.

Дарья Лопушкова