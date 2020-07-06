Как пройдет вторая волна коронавируса

Эксперты предвещают вторую волну эпидемии коронавируса, которая начнется уже этой осенью и прокатится через всю зиму.
Мы решили выложить несколько карт Таро, чтобы понять, насколько серьезной и сложной будет ситуация, и вот что вышло.
Традиционно эта карта является индикатором болезней легких, так что, судя по всему, именно с началом осени произойдет новая вспышка эпидемии коронавируса. Карта сложная, по своей энергетике – воинственная, горестная. Но в то же время сильная, что может указывать на то, что силы для борьбы определенно будут.
Очень хорошая карта. Вообще Влюбленные указывают всегда на прекрасное здоровье, либо на то, что решающим фактором прекрасного самочувствия является здоровое общение и здоровая психологическая обстановка. Думается, будут преобразованы правила проведения карантина и влюбленные больше не будут разъединены. Еще карта указывает на какой-то выбор, который предстоит сделать. Это может касаться, например, выбора препаратов для лечения или удачной вакцины для предотвращения заболевания.
А уж эта карта – вообще одна из лучших в колоде. Она означает тотальное счастье и покой и тесно связана с семейными ценностями: любовь, достаток, приятное общение и тесные семейные узы. Что это может означать относительно вируса? Можно только гадать. Но думается, что еще на предыдущем этапе решится какой-то важный вопрос, что и станет причиной такого всеобщего ликования.
А вот эта карта настораживает. Вообще на ней изображены борющиеся люди, каждый из которых хочет не то чтобы одержать победу, а просто посостязаться. Это такая борьба ради самой борьбы. Как индикатор здоровья карта указывает на проверку иммунной системы на прочность: насколько успешно она отражает атаку. Что это будет: новая вспышка? Посмотрим...
Эта карта указывает на то, что события будут развиваться очень быстро, стремительно. Что бы ни происходило: распространение вируса или разработка новой вакцины, это случится без задержек.
Карта указывает на восстановление сил и здоровья. Очень похоже на то, что февраль станет последним месяцем новой вспышки вируса (ну а если вспышки не будет, это будет период отдыха). Карта позитивная, она говорит о хорошем запасе сил, но предупреждает: времени потребуется ровно столько, сколько нужно. Нельзя будет искусственно ускорять процессы и форсировать события. Скорее всего, это будет и невозможно.
Дарья Лопушкова