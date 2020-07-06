Топ-5 самых больших сплетниц среди знаков зодиака

Страсть к сплетням есть в каждой женщине. Но некоторые зодиакальные представительницы не могут и не пытаются сдерживать свой нрав.

Большинство мужчин считают, что женщины – сплетницы. Частично это правда: представительницы прекрасного пола любят обсудить происходящее.

Астрологи же считают, что страсть к сплетням зависит от звёздного расположения, под которым родилась женщина. Именно поэтому самыми большими сплетницами считаются представительницы следующих астрологических знаков.

Водолеи не станут обсуждать возлюбленных подруг и серии любимого сериала. Из представительниц этого зодиака получаются образованные и привлекательные сплетницы – им нужны куда более значимые темы для разговора. Водолеи обожают обсуждать политическую ситуацию в мире, последние достижения техники и науки, телешоу и прочитанные статьи.

Близнецы обожают обсуждать детей: если они коснутся этой темы, разговор может длиться до самого утра. Однако в душу к этому воздушному знаку лезть не стоит. Они злятся и расстраиваются. К вмешательству в свою личную жизнь и посторонним высказываниям Близнецы относятся не лучшим образом. Несмотря на то, что представительницы этого зодиака любят сплетничать, от чужих разговоров им стоит держаться подальше.

С утра пораньше посплетничать с Весами не получится – им нужно войти в форму. В любое другое время суток представительницы этого зодиака готовы поддержать любой разговор. Этот воздушный знак и собеседника выслушает, и расскажет много интересного и нового. Весам главное найти подходящую собеседницу: такую, которая готова целыми днями обсуждать окружающих.

Стрельцы общительны и интеллектуально развиты. У представительниц этого зодиака много друзей, поэтому им всегда есть кого обсудить. Но стоит понимать: что-то незначительное этот огненный знак обсуждать не сможет. Стрельцы обожают обсуждать мужчин, мистику и путешествия. Чем эпатажнее будет собеседница представительниц этого Зодиака, тем дольше продлится разговор.

Овны готовы вытянуть из своего собеседника любую информацию. Этот огненный знак не отстанет от человека, пока он не расскажет ему всё, что знает. Представительниц этого зодиака не особо интересуют разговоры о чужих людях: им хочется говорить об общих знакомых. Скрывать от Овнов происходящее точно не получится – у них чуйка на последние сплетни.

По мнению астрологов, самые большие сплетницы встречаются среди таких зодиакальных знаков как Овен, Стрелец, Весы, Близнецы и Водолей.