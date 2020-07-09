Нумеролог: «Стройте свою жизнь с учетом смысла цифр»

Вряд-ли кто-то с особым смыслом выбирает номер телефона. Основные критерии: «красивый» номер, легко запоминается, ну, может быть, какие-то цифры, вызывающие приятные ассоциации.

А давайте подойдем к процессу выбора номера с умом. Сначала подумайте, для чего вам телефон? Странный вопрос, скажете вы. Но на самом деле телефон выполняет функциональную роль в нашей жизни. Для кого-то это фетиш и предмет культа, кто-то с его помощью совершает продажи, а для кого-то самое важное — звонки близких людей. А как у вас?

Расчет: Чтобы понять смысл вашего номера телефона, складываем все цифры без кода страны: 9+1+8+1+4+0+0+8+5+1 = 37 Затем прибавляем друг к другу получившиеся цифры: 3+7 = 10 И приводим все к однозначному числу: 1+0 = 1 Итак, 9 волшебных значений нашего номера телефона.

Единица

Телефон для лидерства, мастерства, индивидуальности и самостоятельного решения всех задач. В идеале призван сделать вас первым. Минусы, которые несет эта цифра: неумение сотрудничать, амбициозное желание быть первым во всем, эгоизм.

Двойка

Абсолютная противоположность предыдущей версии. Номер, несущий в себе двойку, предполагает сотрудничество, партнерские отношения, совместный взгляд на мир. Старайтесь только не потерять себя и своего мнения в этой истории. Есть риск быть чрезмерно гибким и соглашаться с партнером в ущерб своим интересам.

Тройка

Эта цифра для номера телефона означает практическую продуктивность. Большинство идей должны найти свое материальное воплощение в жизни. И если уж вы разговариваете по телефону и обещаете что-то сделать, купить, произвести, это должно быть сделано. За свои обещания необходимо нести ответственность.

Четверка

Стабильность, режим, расписание и дисциплина должны реализовываться владельцем данного номера. Никаких эмоций — только сроки! Соблюдение договоров и жестких обязательств. Самая хорошая цифра для номера телефона, по которому вы ведете серьезный, ничего не имеющий с творчеством бизнес. Юристы, финансисты, бухгалтеры — возьмите на заметку. А вот для личных разговоров номер не очень хороший.

Пятерка

Прекрасно, если у ваших пожилых родственников будет подобный номер телефона. Он несет идею традиций и передачи информации из поколения в поколение. В нашей жизни всегда должно быть место опыту, и отлично, если это опыт наших родных и близких. Теплоту, любовь, семейные ритулы необходимо как сохранять, так и создавать. Тогда наши дети вырастут с ощущением того, что они часть чего-то целого: своей семьи, своего рода.

Шестерка

Если ваше кредо — общение, выбирайте себе такой номер. Много контактов, суеты, входящих предложений, популярность у друзей и знакомых. Старайтесь и сами инициировать коммуникативный бум в своей жизни и абсолютно везде раздавайте свой номер телефона. Опасность только в том, что вы можете устать от этой бесконечной суеты.

Семерка

Сакральное число успеха и удачи. И если уж вы его выбрали, то в целом не рассчитывайте на какую-то конкретику. Просто готовьтесь, что успех не приходит сам собой. Та сфера жизни, которую вы максимально прокачиваете и которая притягивает к себе максимум ваших сил, и будет любимицей фортуны. Но помните, что фортуна — дама капризная, и без ваших усилий волшебство не произойдет.

Восьмерка

Сила бесконечного процесса заключена в этом числе. Вы хотите что-то сделать постоянным в своей жизни и с каждым циклом переходить на новый уровень. Это может быть ваша работа, семья или обучение. При этом восьмерка несет в себе все смыслы цикличности: взлеты и падения, периоды максимальной активности и застоя.

Девятка

Номер мудреца, философа, наставника и учителя. Идеально подходит психологам и коучам. Если смысл вашей деятельности — нести людям знания и мудрость, данный номер поможет реализовать задачу. Вам необходимо постоянно пребывать в поиске некой истины и никогда не останавливаться на этом пути. Иначе зачем вам такой номер телефона?

Неужели под каждую задачу желательно иметь отдельный номер телефона?

В идеале это было бы превосходно, чтобы ваш бизнес не пересекался с личной жизнью, а общение с родителями не было формальным и по расписанию. Но выбирать только вам, так же как и строить свою жизнь: с учетом смысла цифр или без.