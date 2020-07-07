Лучше горькая правда, чем сладкая ложь — любовный гороскоп на 8 июля

Сегодня вам придется узнать о партнере не очень приятные вещи.

Овен ‌‌

Текущее положение планет говорит, что в этот день отношения с любимым человеком превзойдут все ваши ожидания. Неожиданное признание со стороны потенциального избранника в адрес некоторых одиноких Овнов может положить конец сложной жизненной полосы.

Телец

Для Тельцов день может сложиться весьма удачно, особенно если вы подтолкнете события в нужное русло. Если вы еще не нашли вторую половинку, постарайтесь следить за тем, чтобы мнение о представителях противоположного пола основывались не на фантазиях, а на фактах.

Близнецы

Если Близнецы в этот день испытывают сильные переживания, не стоит обращаться к знакомым и друзьям. Звезды подсказывают, что самую серьезную поддержку окажет любимый человек. Если вы пока одиноки, готовьтесь к позитивным изменениям в жизни.

Рак ‌‌

Звезды рекомендуют сегодняшний день посвятить активному отдыху с любимым человеком. Одинокие Раки в этот день смогут наладить доверительные отношения с новыми знакомыми. Впоследствии это может стать надежным фундаментом для построения любовных отношений.

Лев ‌‌

Не исключено, что в этот день вам придется активно оказывать посильную помощь любимому человеку в решении его проблем. Одиноким Львам звезды рекомендуют не сидеть дома. Спонтанное решение провести вечер в кругу единомышленников может привести к череде приятных событий.

Дева ‌‌

Если в этот день вы с любимым человеком не понимаете друг друга, возможно, причина в туманности и недвусмысленности замечаний с обеих сторон. Постарайтесь более ясно выразить свои намерения. Одиноким Девам звезды советуют воздержаться от неуместных шуток.

Весы ‌‌

Возможно, вам не понравятся некоторые открытия, связанные с любимым человеком, но лучше знать горькую правду, чем находиться под влиянием иллюзий. Если вы пока ищете свою любовь, постарайтесь набраться терпения и лучше узнать противоположный пол.

Скорпион

Некоторые Скорпионы в этот день могут столкнуться со странным поведением своей второй половинки. Однако выяснится, что на это есть веские причины. Это поможет отнесись вам к ситуации с пониманием. Если вы пока ищете свою любовь, не сбавляйте темп.

Стрелец

Звезды подсказывают, что Стрельцам будет нелишним узнать мнение своих друзей об отношениях со второй половинкой. Возможно, их выводы вас серьезно удивят. Если вы пока одиноки, не отталкивайте друзей противоположного пола и проведите с ними свободное время.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что Козерогам в этот день может быть непросто управлять событиями своей любовной жизни. Разного рода случайности могут сыграть не последнюю роль в развитии отношений с партнером. Если вы пока не нашли свою любовь, уделите внимание имиджу.

Водолей

Звезды рекомендуют в этот день отнестись более внимательно как к потребностям своего любимого человека, так и к своим собственным. Это поможет понять где находится корень ваших разногласий. Одинокие Водолеи сейчас могут начать новые, более счастливые любовные отношения.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что Рыбы могут настолько увлечься переделками домашней обстановки, что совершенно забудут о бытовых предпочтениях партнера, что не замедлит сказаться на ваших отношениях. Если вы в поиске любви, не отбрасывайте возможность восстановить прежние отношения.