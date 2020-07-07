Самые махровые лентяи гороскопа

Видео рассказывает о главных лентяях зодиака и знаках, которые не мыслят себя без работы. Наверняка вы замечали, что одни люди постоянно работают, а если вдруг лишаются занятия, то всеми силами ищут новое. Другие же предпочитают большую часть времени лежать на диване и даже минимальная уборка в комнате или готовка простого блюда даются им с трудом. Астрологи говорят, что склонностью к трудоголизму или лени нас оделяют звёзды. Кому досталась неуёмная тяга к работе, узнайте из ролика.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака.