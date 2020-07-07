4 признака венца безбрачия

Самым неприятным проклятьем для женщины стал венец безбрачия. Это заклинание накладывают, чтобы у представительниц прекрасного пола начались проблемы с мужчинами.

Так, дамы, на которых есть венец безбрачия, никогда не находят свою вторую половинку, а все новые знакомства у них сходят на нет. Есть несколько точных признаков, по которым можно определить наличие этого проклятья.

Заболевания мочеполовой системы

Одним из признаков венца безбрачия могут стать заболевания половых органов. На порчу указывают только те недуги, которые появляются внезапно. Тревожным звоночком могут стать хронические заболевания, которые неожиданно обострились и начали мешать привычной жизни. Проконсультируйтесь с врачом и попробуйте узнать, в чем причина ваших болезней. Если врач не сможет дать точный ответ, то лучше проверить себя на венец безбрачия.

Срыв свиданий

Бывало ли у вас такое, что вы договариваетесь о встрече с партнером или возлюбленным, а потом неожиданно все отменяется? Глупые препятствия на пути к тому, чтобы вы с партнером были вместе, говорят о том, что между вами стоит нечистая сила.

Невозможность выйти замуж

Если девушка долгое время состоит в отношениях, они с партнером живут в мире и согласии, а он не зовет ее замуж, возможно, ему мешает потусторонний мир. Мужчина хочет жениться, но его одолевают неприятные мысли. Дело может быть даже не в возлюбленной. Он может думать о том, что недостаточно хорош. Или недостаточно зарабатывает, чтобы содержать семью. В таком случае девушке стоит поговорить со своим партнером и прямо заявить о том, что она хочет замуж.

Асексуальность

Венец безбрачия влияет и на половую жизнь. В некоторых случаях порча наводится так, чтобы девушка перестала получать удовольствие от занятий любовью. Многие девушки думают, что они делают что-то не так или дело в их партнере, но на самом деле причина в другом. Попробуйте поэкспериментировать в постели, чтобы понять, от чего вы на самом деле получаете удовольствие.

Алевтина Кузнецова