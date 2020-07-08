Ураган эмоций и чувств — гороскоп на 9 июля 2020 года

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усиливает общую эмоциональность и чувствительность, активизирует воображение, подпитывает интерес к тайнам и мистике, помогает применить музыкальный, литературный, психологический, исследовательский или художественный талант.

Уточненный тригон к Меркурию обеспечит информационно насыщенное утро: подкинет свежие новости, даст тему для разговора или пищу для размышлений. День подходит для приватных бесед, особенно повторных. В числе сегодняшних слабостей могут оказаться любовные иллюзии, непостоянство настроений, неумелое распоряжение финансами, неразборчивость в симпатиях.

Овен ‌‌

Этот день сделает Овнов менее решительными, более впечатлительными, скрытными и внушаемыми. Он может начаться с приватного семейного разговора или известий, пришедших по тайным каналам. Лучше не делать ставку на быструю реакцию, ловкость и находчивость: сегодня эти качества могут вам изменить. Возможны иллюзии в любви, странности в финансовых делах, тайные сомнения, чувствительность к сплетням.

Телец

События этого дня подпитывают фантазии Тельцов. Импульс к ним может дать утренняя новость или сюрприз, разговор с родственником, попутчиком или старым знакомым. И прошлое, и будущее могут рисоваться вам цепью картин на вашем «внутреннем экране», под «аккомпанемент» эмоций. Лучше всего использовать такую игру воображения в художественном творчестве: кино, музыке, литературе, живописи, фотографии.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны путаться в своих желаниях и ощущениях. На фоне эмоциональной путаницы, возможны недоразумения и в более приземленных житейских вещах - например, в финансовых вопросах и при взаиморасчетах. Не повредит внимательность при обсуждении оплаты труда и возмещения убытков. Рекомендуется отложить важные покупки, отказаться от радикальных косметических и эстетических экспериментов.

Рак ‌‌

Сегодня Раков спасет природное чутье, и не только оно. Вы окажетесь на одной волне с людьми, разделяющими ваши убеждения, и сможете получить от них ценную подсказку. Можно надеяться на сопереживание друзей или сочувствие от тех, кто побывал в ситуации, схожей с вашей. Важные планы не стоит откладывать на вечер: утром вы будете наиболее убедительны в общении и удачливы в информационной «рыбалке».

Лев ‌‌

Сегодня Львам предстоит тренировать интуицию и эмпатию, чаще обращаться к персональному или коллективному «банку памяти». От чуткости и умения настроиться на нужный лад может зависеть безопасность. Возможен повышенный интерес к психологии, мистике, тайнам. Это подходящий день для приватных консультаций, включая врачебные, для семейных разговоров, просмотра фильмов и изучения архивных материалов.

Дева ‌‌

Девам сегодня нелегко разобраться в нюансах чужих эмоций. Не исключается небольшой обман или лукавство (скорее всего, из добрых побуждений). Если вы эмоционально и финансово зависите от других людей, есть риск путаницы или иллюзий. Однако вы можете положиться на тех представителей своего близкого и дальнего окружения, с кем давно стали друзьями, исповедуете одну веру или преследуете общие цели.

Весы ‌‌

Сегодня успехи Весов переменчивы: они зависят от эмоций и самочувствия, от новостей, обстановки и окружения. Возможны сюрпризы при оплате услуг, при использовании лекарств и косметики с лечебными свойствами. На ход событий повлияет уровень эмпатии, умение найти нужный деликатный тон в общении с людьми. «Смазать» расчетный эффект и снизить принесенную пользу способна ваша или чужая рассеянность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно выберут проверенную и очень удачную для себя тактику. Это выйдет у них столь убедительно, что окружающим останется лишь покорно подстроиться под их ожидания. Большинство Скорпионов будет вести себя тихо и без лишнего эпатажа, предпочтет продвигать свои интересы или идеи тонко, искусно и ненавязчиво. Многие Скорпионы окажутся прекрасными психологами и «исповедниками».

Стрелец

Сегодня Стрельцы неплохо ориентируются в практических вопросах, но не слишком хорошо - в тонкостях отношений, могут стать жертвой обольщения или принять легкую симпатию за надежное родство душ. Звезды советуют вести дела с близкими людьми: семьей, доверенными лицами. Снять сомнения в партнере поможет приватный разговор. Есть шанс успешно распорядиться личными владениями или семейным имуществом.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать и на свое чутье, и на помощь судьбы. Внешние обстоятельства обеспечат вам явную или тайную поддержку, эмоциональную либо информационную. Вы можете получить письмо, совет или сведения об интересующих людях, случайно прочесть «подзамочный» разговор, получить знак в пути или увидеть вещий сон. Стоит откликнуться на приглашение к диалогу или предложение о встрече.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стать внимательнее в денежных вопросах (особенно, если они связаны с личной жизнью, игрой или творчеством). Вероятны иллюзии и оплошности при выборе подарков, товаров для отдыха, материалов для креативного хобби. Более удачна покупка лекарств, диетических продуктов, полезных новых аксессуаров для дома, семьи и питомцев. Подходящий момент для оплаты мелких услуг.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня хотят доверительных личных бесед, не прочь получить или дать дружеский совет, внимательны к новостям, готовы излить душу или применить свой литературный талант. Вместе с даром слова, активизируются ваши чутье и воображение. Вашим слабым местом может оказаться вкус или распоряжение деньгами. Не стоит заниматься дизайном, покупать вещи для своих личных нужд или для домашнего комфорта.