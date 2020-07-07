5 имен, обладательницы которых любят одиночество

Для представительниц этих имён предпочтительнее быть одной, чем «с кем попало».

Александра

С Сашами трудно договариваться, ведь они обладают жестким и упрямым характером. Эти женщины не любят семейный быт и рутину, чаще всего они полностью отдают себя карьере, спорту или другим любимым развлечениям.

Инга

С Ингами легко можно найти общий язык. Они очень дружелюбны и склонны всегда и всем помогать. Но их чрезмерная привязанность к мужчине часто портит отношения. Девушки-носительницы данного имени не замечают недостатков своего партнера, что в дальнейшем оборачивается для них большим негативом. Они выбирают мужчин, неравных себе и своему статусу.

Марина

Обладательницы этого имени смотрят на мир другими глазами. Их картина мира часто непонятна окружающим, поэтому они чувствуют некое отчуждение от общества. Марины любят заводить непродолжительные отношения, чтобы не обременять себя ненужными ответственностями и страданиями.

Виктория

Виктории — волевые и сильные женщины, не терпящие слабость. Им до ужаса нравится одиночество, а противоположный пол рассматривают чаще лишь в контексте развлечений. Эти девушки быстро теряют интерес к своему партнеру и могут с легкостью завести новый непродолжительный роман.

Елена

Эти девушки не любят сами выбирать себе партнёра. Они склонны создавать отношения с теми, кто обратит внимание на них. Однако, семейная жизнь часто заканчивается неудачей. Елены делают блестящую карьеру, могут воспитать детей самостоятельно, без всякой посторонней помощи, но длительные отношения приносят им одни разочарования.