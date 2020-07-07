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Весы: время отрываться

Рамблер7 часов назад

Успели запланировать что-то бомбическое на июль? Возможно, звезды спутают все карты! Подготовьтесь к будущему вместе с нами – смотрите новый астропрогноз на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Почему стоит меньше доверять новым знакомым, с какими трудностями в личной жизни придется столкнуться и по какой причине нужно затянуть ремешок потуже – на эти и другие вопросы ответит очаровательная таролог Ольга.

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Гороскопы

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