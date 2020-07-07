6 признаков женщины с красивой душой

Говорят, что истинную красоту человека невозможно увидеть, потому что она глубоко внутри.

Но, быть может, все же возможно «разглядеть» кусочки этой красоты душевной? Что это будет, если речь идет о женщине, прекрасной не только внешне, но и внутреннее?

Для начала вам захочется быть с ней рядом. Не важно, мужчина вы, ребенок или другая женщина – вам просто хочется быть в ее пространстве, ощущать теплоту и принятие. Кажется, что пока она с вами, вы защищены, все будет хорошо и гармонично. Красивая душа всегда в балансе и излучает вокруг себя спокойствие и щедро делится этим состоянием с окружающими.

Глаза, как говорится, являются зеркалом души. И глядя в глаза такой женщине, вы будете чувствовать и видеть в них свет и тепло – это будет ощущаться даже не физическом уровне. Возможно, описание такого явления как «внутренний свет», вам уже встречалось – и да, это оно и есть. Глаза такой женщины – самое яркое и доброе солнце, в лучах которого хочется купаться.

Искренность, честность, ясность и понятность – так же будут признаками того, что рядом с вами человек, обладающий душевной красотой. Любая дисгармония и ложь будут такому человеку чужды. И если обстоятельства будут складываться так, что она столкнется с подлостью, ложью или предательством – она сможет найти оправдание человеку, простить его и до последнего будет искать хорошие стороны и верить в то, что ситуацию можно исправить, а человека вернуть на правильный путь.

Душевная красота притягивает. Поэтому вокруг такой женщины будет много людей, и она будет часто находиться в центре внимания, будет той, кого особенно ждут на любой вечеринке, той, кто получает множество комплиментов и подарков. И, что важно – она и сама щедра: не скупится на ответные дары, будь то материальные вещи или эмоциональные.

Диана Сабитова