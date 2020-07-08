Скорпион: победителей не судят

Наслаждаетесь летним солнцем, уютными барами, улыбками друзей и сплетнями? А что еще придется делать в этом июле – подскажет новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Какие победы принесет вам этот месяц, в каких вещах можно разглядеть перспективы, как обойти конкурентов и почему стоит держаться подальше от нового романа – на эти и другие вопросы ответит практикующий таролог Ольга.

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