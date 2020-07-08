«Будут питать энергией»: шаманка о драгоценных камнях

Как известно, лучшие друзья девушек — бриллианты.

Но, по словам астрологов, далеко не всем стоит носить изделия с этим камнем. Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, какие ювелирные украшения подходят знакам зодиака.

Овны любят держать все под контролем. Их высокая энергия и энтузиазм отражаются в ювелирных украшениях, которые они выбирают. Они обычно используют шипы и угловатые формы. Овен идет в ногу с модными ювелирными тенденциями и обычно идет впереди, когда дело доходит до выбора стиля. Не каждый может справиться с насыщенным красным цветом так же хорошо, как Овен. Им следует носить рубины и кораллы, установленные в серебре.

Телец по своей природе практичен, но самодоволен и привязан к материальным вещам в жизни. Представители знака следят за модными вещами. Из тонких украшений они выберут самое яркое. Также Тельцы внимательны к качеству. Телец является земным знаком и, следовательно, должен носить камни желтого оттенка: топаз или янтарь. Ювелирные изделия могут быть установлены в золото, серебро или медь.

Близнецы обладают яркой и живой индивидуальностью и обожают украшения, которые заставляют их выглядеть моложе. Они не любят проговариваться, но обычно восхищаются такими тонкими узорами. Им нравится все, что необычно, красочно и блестит. Близнецы остроумны и общительны, а также любят «говорить» с помощью своих украшений. Вот почему они выбирают драгоценности, которые видно лучше всего. Фиолетовый - счастливый цвет для Близнецов, и они должны выбрать аметистовый камень в серебре.

Забудьте о бюджете, когда вы дарите ювелирные украшения Раку. Это люди, которые чрезвычайно сентиментальны и верят в «это навсегда!». Раки обычно цепляются за вещи и эмоции и никогда не отпускают их. Если вы являетесь представителем знака, то вам необходимо подобрать для себя украшение, которое будет поддерживать вашу тонкую душевную организацию и питать вас энергией. Для этого лучше всего подойдет изумруд или лунный камень, а если говорить о металлах, то лучше обратить внимание на белое золото.

Львы, конечно же, любят находиться в центре внимания и всегда идут на смелые или утонченные решения, когда дело касается их внешнего вида. Это те люди, которые могут ехать в город в короне. Они великодушны, и не только их сердца сделаны из золота, но и украшения. Украшения из золота подчеркивают природу Тельца, помогая представителям знака поддерживать их энергетику.

Девы дотошны по своей природе и замечают каждую деталь. Это скромный знак, и они любят простые и нежные украшения. Они никогда не соглашаются на слишком броские драгоценности и имеют очень тонкий вкус. Если вы хотите подчеркнуть свои качества, выбирайте минималистичные украшения. Несмотря на то, что Дева ценит скромность, она никогда не живет в серых тонах, поэтому вам идеально подходит белая изысканная жемчужина или темные замысловатые окисленные украшения.

Весы доверчивы и на них легко влияют другие. Что ж, это хорошо, потому что они легко улавливают модные тенденции. Они знают, что на них хорошо смотрится, и выбирают несложные украшения. Весы общительны и обычно имеют огромную коллекцию разных видов украшений. Как показывает знак, они очень сбалансировано относятся к ношению ювелирных изделий. Вот почему они выбирают украшения в зависимости от обстоятельств. Лучшее решение для Весов – украшения из драгоценных камней, такие как топаз или аквамарин.

Скорпион – самый сложный знак для чтения. Скорпионы многогранны и скрывают свои истинные эмоции от мира. Они прибывают в своем собственном коконе и вряд ли показывают свою истинную сущность людям. Камни, которые подходят Скорпионам, должны быть такими же энергетически сильными, как и сами представители знака. Вам пойдут топаз, турмалин и опал. Всем Скорпионам также подходят все драгоценные металлы, за исключением меди.

Стрельцы обожают приключения. Это люди, которым нужна постоянная смена обстановки, при этом им обязательно требуется поддержка Фортуны, ведь Стрельцы склонны принимать решения быстро и импульсивно. Цвет Стрельца – голубой, поэтому вы должны выбрать сапфир и бирюзу. Слишком броские металлы – не лучший выбор, а вот серебро подходит для вас идеально.

Козероги очень амбициозны и, как правило, выбирают украшения высокого класса и рассматривают ювелирные изделия, как инвестиционную цель. У них прагматичный подход к жизни, поэтому они считают ювелирные украшения ценностью. Они всегда будут фокусироваться на высоком качестве и мастерстве. Вам идеально подходит золото, но если бюджет ограничен, выбирайте кожаные браслеты, так как Козерог - знак земли, и вам нравится все, что близко к природе. Ваш счастливый камень - Гранат. Также Козерогам близки Голубой топаз, Лазурит и Оникс.

Водолеи - настоящие гуманитарии! Они оригинальны и изобретательны. Их черты отражаются и в выборе ювелирных изделий. Водолеи будут либо носить украшения, которые сделают их выдающимися, либо носить дорогие ювелирные украшения. Если говорить о камнях, то лучше подобрать что-то необычное. Водолею необходим драгоценный камень, как талисман. Идеальными вариантами будут гранат, аметист, моховой агат, опал и сугилит.

Рыбы бескорыстные и легко ведомые. Они безупречно переходят из одного модного тренда в другой. Они очень капризны; следовательно, трудно предсказать, какие украшения они действительно будут любить. Можно отметить, что ряд схожих по энергетики с Рыбами камней есть, но подбирать их Рыбы должны индивидуально. Коралл, перламутр, жемчуг – все это может заинтересовать представителей знака. Рыбам подходят украшения из серебра, причем лучшее решение – это серебряный кулон с одним из вышеперечисленных камней.