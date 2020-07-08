Не время принимать решения — финансовый гороскоп на 9 июля

Сегодня стоит отложить важные решения и заняться мелкими экономическими вопросами.

Овен ‌‌

Овнам следует более осмотрительно подходить к поступающей информации и к контактам с окружающими людьми. Непросто складывается этот день для работников гостиниц, ресторанов и продуктовых магазинов. Будьте внимательнее при расчетах с клиентами. Возможно, вас попытаются обмануть. Не вступайте в деловые отношения с людьми, которых вы мало знаете или которые имеют дурную репутацию.

Телец

В этот день Тельцам может поступить информация, достоверность которой вызывает большие сомнения. Не следует доверяться советам друзей, поскольку они могут сами заблуждаться и вас вводить в заблуждение. От коллективной деятельности лучше пока воздерживаться, поскольку это может повлечь финансовые потери.

Близнецы

Если Близнецы работают в крупной организации или фирме, то сегодня со стороны начальства могут поступить указания, которые введут вас в заблуждение. Может так случиться, что вам придется выполнять ненужную работу, за которую получите чисто символическую оплату. При этом все равно придется соблюдать исполнительскую дисциплину, отчего удовлетворенность от работы может снизиться.

Рак ‌‌

Ракам рекомендуется, прежде всего, позаботиться о сохранении своей деловой репутации. Этот день может быть связан с проверкой ваших профессиональных познаний. Нежелательно проходить экзамены по переаттестации, защищать дипломную работу или диссертацию. Планируемая командировка может сорваться по странному стечению обстоятельств.

Лев ‌‌

У Львов могут осложниться финансовые вопросы. Если у вас имеются долговые обязательства, по которым вы не в состоянии своевременно расплачиваться, то сегодня кредиторы напомнят вам об этом. Не пытайтесь решать вопросы обходными путями, прибегая к не вполне прозрачным и незаконным методам. Отнеситесь более ответственно к своим финансовым обязательствам.

Дева ‌‌

Девы могут столкнуться с неожиданными обстоятельствами. Сегодняшний день может внести в ваши дела много путаницы и нестабильности. В первую очередь рекомендуется максимально устраниться от коллективной и партнерской деятельности. Вы вполне можете преуспеть в делах, если будете полагаться только на себя. Будьте осмотрительнее при работе с техникой, не забывайте о правилах техники безопасности.

Весы ‌‌

Весам в этот день будет сложнее добиваться конкретного результата. Если вы занимаете руководящую должность, то следует усилить контроль над исполнением своих приказов и распоряжений. Убедитесь в том, что подчиненные правильно поняли ваши слова. Не исключено, что некоторые важные документы будут потеряны. Старайтесь вести список первоочередных дел.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется воздерживаться от подачи исковых заявлений о возмещении материального ущерба. Сегодня звезды советуют обратить первостепенное внимание на сохранение вашей деловой репутации. Строго соблюдайте правила профессиональной и корпоративной этики, не допускайте нарушений закона. Иначе это может негативно отразиться на вашем профессиональном авторитете.

Стрелец

Сегодня у типичных Стрельцов возрастает вероятность нанесения материального ущерба недвижимому имуществу. Если вы сдаете помещения в аренду, то усильте контроль над соблюдением правил их содержания. Это не лучший день для урегулирования вопросов о наследстве, написании завещаний и прочего. Воздержитесь от интенсивной работы по подготовке отчетной документации – высока вероятность ошибок.

Козерог

Козерогам необходимо быть осмотрительнее при работе с информацией и деловыми бумагами. При ведении переговоров не торопитесь ставить свою подпись под важными документами, имеющими юридическую силу. Возможно, вам поступит некая дополнительная информация, которая смешает ваши планы и значительно усложнит понимание ситуации. Есть риск утери важных документов.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может стать малоэффективным с точки зрения соответствия трудозатрат материальному вознаграждению. Если вы занимаете подчиненные должности, то вам могут поручить выполнение «чёрной работы», которая требует больших физических сил и мало оплачивается. Поэтому может уменьшиться степень удовлетворения от проделанной работы.

Рыбы ‌‌

Если у Рыб нет четкого понимания, что и как следует делать, то лучше вообще воздержаться от поступков. Это не лучшее время для начала каких-то новых дел, старта проектов, проявления инициативы и творческой деятельности. Не полагайтесь на финансовую удачу – фортуна сегодня играет не на вашей стороне. Основная задача этого дня состоит не в преумножении доходов, а в сохранении имеющихся финансовых ресурсов.