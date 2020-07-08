Ждите судьбоносное знакомство — любовный гороскоп на 9 июля

Сегодня вы можете встретить любовь всей своей жизни.

Овен ‌‌

Сегодняшний день не самый подходящий для принятия важного решения, так как вы находитесь под влиянием сильных эмоций. Постарайтесь успокоиться и обсудить ситуацию с любимым человеком позже. Одиноким Овнам не стоит стараться ускорить процесс устройства личной жизни.

Телец

Не исключено, что сегодня вам захочется продемонстрировать свое влияние над пассией. Наверняка, любимому человеку это не понравится, а вам придется согласиться с его доводами о необходимости свободы. Одиноким Тельцам звезды сулят шанс многообещающего знакомства.

Близнецы

Текущее положение планет говорит, что Близнецы вполне готовы к новому витку отношений с любимым человеком. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь как можно чаще улыбаться представителям противоположного пола. Это поможет ускорить приятные события.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут смело строить планы на будущее. Однако, не стоит все решать за любимого человека. Не исключено, что в голове второй половинки зреет весьма оригинальный вариант развития отношений. Если вы пока одиноки, используйте шанс познакомиться через Интернет.

Лев ‌‌

Если у вас в этот день появится страстное желание еще раз признаться в пылких чувствах любимому человеку, не сдерживайте себя. Одиноким Львам звезды советуют отправиться в путешествие в далекую страну. Не исключено, что именно там вы встретите свою любовь.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Дев к проявлению душевного тепла и ласки по отношению ко второй половинке, даже если вы временно разлучились. Если вы в поиске своей любви, то можете испытать недостаток общения с представителями противоположного пола.

Весы ‌‌

Если в этот день вы голову ломаете над решением проблемы, то смелее подключайте к поиску решения вторую половинку. Вдвоем вы справитесь гораздо быстрее. Одиноким Весам звезды рекомендуют устроить вечер отдыха и восстановить душевное равновесие.

Скорпион

Астрологические тенденции этого дня не обещают Скорпионам спокойствия и душевного равновесия, если только вы не решитесь поделиться своими переживаниями с любимым человеком. Если вы пока одиноки, постарайтесь не давать о себе много информации потенциальным партнерам.

Стрелец

Звезды подсказывают, что некоторая моральная поддержка любимому человеку с вашей стороны поможет вам восстановить доверительность и сблизиться еще сильнее. Одиноким Стрельцам желательно активно принимать участие в решении чужих проблем и не концентрироваться на собственных.

Козерог

Сегодня Козерогам придется заниматься решением чужих проблем в ущерб собственным любовным отношениям. Постарайтесь найти время и уделить достаточно внимания второй половинке. Если вы пока в поиске своей любви, не относитесь слишком критично к новым знакомым.

Водолей

Не исключено, что сегодня вы сумеете разглядеть в любимом человеке самые лучшие черты. И это несмотря на то, что вы знаете свою вторую половинку как себя. Одиноким Водолеям звезды советуют побаловать себя любимым способом: от кулинарного шедевра до путешествия.

Рыбы ‌‌

Возможно, вам в этот день захочется найти опору в любимом человеке для решения непростых проблем. Однако звезды советуют проявить больше самостоятельности. Этим вы завоюете больше уважения. Одиноким Рыбам звезды обещают судьбоносное знакомство.