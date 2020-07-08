3 самые умные и красивые женщины по знаку зодиака

Привлекательной внешностью и интеллектом обладают не все представительницы прекрасного пола. Астрологи считают, что эти прекрасные качества имеют всего три знака зодиака.

Женщины, рожденные под этим знаком миловидны и умны. Они всегда выглядят просто неотразимо. Обладают хорошей кожей, фигурой, и при этом незаурядным умом. Эти дамы любят быть в окружении творческих людей.

Их напористый характер - предмет зависти для окружающих. Козерог идеальна, она просто лишает соперниц шанса ее скомпрометировать.

Женщины этого знака загадочны и витают в облаках, они ранимы и нежны. Однако одновременно остроумны и находчивы. В принципе, это вполне самодостаточная личность.