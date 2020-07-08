7 советов, как пережить кризис

Экономический кризис волнует всех. Даже тех, кто не отслеживает стоимость нефти на мировых рынках. На фоне курса валют и пессимистических прогнозов товары дорожают, а доходы населения, увы, не растут.

Что предпринять в подобной ситуации? Распродать имущество, уехать в сытую Европу или купить дом с приусадебным участком в деревне? Экономить на всём и копить денежные сбережения «на чёрный день»? Мы рекомендуем воздержаться от кардинальных мер. Не паникуйте. Приведите в порядок собственные мысли и составьте чёткий план действий.

Эксперты подготовили 7 общих советов, как пережить экономический кризис с минимальными потерями.

Заработайте на кризисе

Эксперты рекомендуют зарабатывать на экономическом кризисе. Конечно же, законным путём. Мы не предлагаем торговать оружием или организовывать грабежи. Какие товары всегда были популярными в тяжёлые времена? Хлеб и зрелища.

Продукты питания не теряют актуальности никогда. В каком бы тяжёлом положении не находились денежные сбережения населения, базовая продуктовая корзина покупается всегда. Не следует делать ставку на элитный хамон и козий сыр из Испании, шоколад из Швейцарии и засахаренные фиалки из Австрии.

Продуктовый ряд должен соответствовать тяжёлым временам – просто и недорого. Откройте небольшую лавочку с минимумом инвестиций. Хлеб, молоко, соль, сахар и крупы будут покупать всегда.

Какими зрелищами заниматься - зависит от Вас и нормативно-правовой базы региона проживания. В кризис неплохо зарабатывают ломбарды.

Избегайте серьёзных финансовых операций

Во время разразившегося экономического кризиса лучше приостановить активные финансовые операции. Конечно же, кроме случаев, когда Вы решили инвестировать в «хлеб и зрелища».

Национальная валюта обесценилась, поэтому переводить сбережения в иностранную валюту уже поздно. Валютный рынок настолько непредсказуем, что с уверенностью сказать, сколько будет стоить рубль через полгода или год, не сможет ни один эксперт. Будет он обесцениваться или укрепляться? Покупать драгоценные металлы, ценные бумаги или делать инвестиции можно лишь в том случае, когда у Вас есть знания, опыт и уверенность в собственных силах. Брать кредиты в ситуации, когда в любой день может исчезнуть источник дохода также неразумно. «Заморозьте» проекты до лучших времён.

Покупайте вкусные, но недорогие продукты питания

В экономический кризис придётся «затянуть пояс». Мы не предлагаем Вам кушать одни диетические супы на овощном бульоне и чёрный хлеб, но от любимых Jamon Serrano, Manchego Gran Reserva и Dom Perignon придётся на время отказаться. На самом деле в этом нет ничего ужасного. Свежие фрукты, овощи, мясо и рыба с местных рынков или собственного огорода не менее полезные, чем с прилавков элитных супермаркетов. К примеру, козий сыр можно делать и дома, используя молоко, купленное у бабушек из деревни, и специальную закваску. Хамон некоторые умельцы в российских деревнях делают не хуже испанцев.

Ещё один плюс – польза для фигуры. Выбросите из собственного меню дорогостоящие копчёности, сладости, газированные напитки и т.п.

Больше спите и занимайтесь любовью

Отсутствие работы или привычных подработок используйте для улучшения собственного самочувствия. Занимайтесь сексом с любимым человеком и больше спите. Вспомните, сколько раз Вы хотели взять отпуск и выспаться по-человечески? Вот Вам и повод. Только не перестарайтесь, чтобы не превратиться в медведя, который всё свободное время просиживает в своей берлоге.

Станьте духовным человеком

Откройте своё сердце для окружающих. Для того, что отдать в приют ненужные Вам вещи, отнести в детский дом пылящиеся на шкафу игрушки и покормить бездомного кота во дворе, необходимо лишь искреннее желание. Ни капли дорогостоящих инвестиций. Попробуйте. Вы сразу почувствуете, как стало легче на душе. Все хорошие дела обязательно возвращаются.

Станьте независимым от окружающих событий

Кризис – прекрасное время для пересмотра собственных приоритетов и планов на жизнь. Проанализируйте, что Вам не хватает для успеха. В современном мире можно легко выучить английский язык и получить Business English Certificate, подтянуть теоретические знания по собственной профессии или получить опыт работы. Главное, иметь желание.

Подумайте, чем бы Вы хотели заняться. Может, должность менеджера по продажам создана совсем не для Вас. Выбросьте из дома всё лишнее. Откровенный хлам сразу же отнесите в мусорный бак, пристойные вещи – выставьте в интернет на продажу. Найдите подработку. Раздавайте объявления, гуляйте с соседской собакой, пишите тексты, подрабатывайте в McDonald’s – выбор огромен. Дополнительный доход сделает Вас более устойчивым к волнениям экономики.

Научитесь отвечать за себя

Научитесь нести ответственность за самого себя и близких людей. Конечно же, от решений руководства страны многое зависит, но всё же. Никто не принесёт достаток в Ваш дом «на блюдечке с голубой каёмочкой». Всё зависит лишь от Ваших активных действий.

Удачных свершений!

Текст предоставлен: Astro7