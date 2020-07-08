Спасут ли иконы в машине от ДТП

Смотрите видео и узнайте, защитят ли иконы в салоне авто от ДТП. Считается, что обычай размещать иконы и ладанки в машине появился в начале двадцатого века. Тогда автомобили ещё не были столь безопасны, как сегодня, так что католическая церковь призывала водителей вешать в салоне обереги со святым Христофором, покровителем путешественников. Но со временем традиция трансформировалась, и сейчас водители украшают авто чем вздумается. Но действительно ли это гарантирует защиту?

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