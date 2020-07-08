Стрельцы: через тернии к звездам

Долгожданное лето набирает обороты и готово предоставить нам все возможности для исполнения безумных желаний, зависания на обалденных вечеринках и судьбоносных знакомств.

А новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы»подскажет вам, когда, где и как получить все эти плюшки.

Почему стоит отбросить шаблоны, где искать того самого единственного, какие идеи можно предлагать начальству, а какие отложить в дальний ящик – на эти и многие другие вопросы ответит практикующий таролог Ольга.

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