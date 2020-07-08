Как делать заначку, чтобы приумножить богатство

Многие люди откладывают деньги в банках, и практически никто не хранит наличность в своей квартире.

С древних времен предки учились делать заначки, которые бы притягивали деньги в дом. Существует несколько правил того, как нужно хранить деньги, чтобы они не «утекали».

Где хранить

Большинство людей любят прятать деньги в шкафах, но на самом деле это место – не самое удачное для привлечения богатства, а еще не самое надежное. Лучше всего подойдет кухня, где можно выбрать любую полку или холодильник. Так будет надежнее, потому что никто даже не подумает о том, что вы храните купюры среди еды. Необходимо наполнить холодильник или полку продуктами, которые станут признаком богатства в доме и будут притягивать деньги. Также хранить купюры можно в гостиной или столовой, так как в этих комнатах постоянно находятся люди, а деньги любят движение.

Как хранить

Лучше всего для заначек подойдут стеклянные или пластмассовые банки. Нужно сделать так, чтобы они герметично закрывались, в ином случае деньги будут впитывать влагу, а в таких условиях вы не сможете приумножить свое богатство. Банку нужно обернуть тряпочкой, чтобы никто не обращал на нее внимания. Согласно приметам, лучше всего деньги притягивает красный или золотой, поэтому выбирайте ткань этих цветов.

Что хранить

Маги и экстрасенсы уверяют, что в заначку нужно класть купюры или монетки, на которых есть цифра пять. То есть подойдут купюры в 50, 500 и 5000 рублей, а также монеты номиналом в пять копеек. Можно положить в тайник иностранную валюту, например, пять центов.

Что делать дальше

Важно, чтобы о вашем тайнике никто не знал. Так, у обряда притягивания денег будет таинство, а у членов вашей семьи не будет соблазна взять что-то из заначки. Нельзя брать из нее купюры на протяжении тридцати дней. Все это время она будет притягивать деньги, поэтому вы можете только добавлять туда что-то. Спустя месяц можно начать брать деньги из тайника, но окончательно опустошать его нельзя – оставшиеся купюры должны продолжать приумножать богатство.

Алевтина Кузнецова