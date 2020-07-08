Три недели удачи стартуют 8 июля для четырех знаков

Счастливая полоса, по мнению астролога Василисы Володиной, начнется у многих людей уже сегодня.

Изменения в жизни коснутся представителей четырех знаков зодиака, и бояться их не нужно, так как у них появится возможность разрешить сложные ситуации и избавиться от проблем.

Финансовый успех поджидает Овнов и Раков. Они смогут решить рабочие вопросы и получить повышение. Возможно, пришла пора поменять работу или выгодно вложить деньги&

Также хорошее время наступает для Весов и Рыб. Астролог советует не поддаваться унынию и идти навстречу судьбе. Даже самая удручающая ситуация станет хорошим уроком. К проблемам стоит отнестись как к головоломке, которую можно решить. В этом поможет положительный настрой.