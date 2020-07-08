Цепляют взглядом: знаки зодиака, которые обладают мощной харизмой

Харизматичные люди с первого взгляда притягивают к себе внимание, располагают к общению и излучают внутреннюю уверенность. Астрологи назвали 3 знака зодиака, выделяющиеся мощной харизмой.

Лев возглавляет список. Представители этого знака с рождения уверены в себе, обладают лидерскими качествами и стремятся быть первыми во всем. Даже если Лев не может похвастаться выдающейся внешностью, то огромное обаяние у него есть всегда. Лев обожает быть в центре внимания, поэтому делает все возможное, чтобы его заметили. Они прекрасные организаторы, которые могут легко увлечь других за собой не только словом, но и делом. Лев умеет не только сформировать команду единомышленников, но и сплачивает ее вокруг себя, поддерживает в трудные моменты. Львы обладают мощной положительной энергетикой и способны вселять оптимизм и веру в то, что все получится. Среди них много успешных тренеров и менеджеров высшего звена.

Овен не просто харизматичен, он невероятно активен и заряжает своей энергией всех вокруг. Он постоянно в движении, генерирует новые идеи и тут же берется за их воплощение, увлекая за собой остальных. С Овном никогда не бывает скучно, но, в тоже время, часть предложенных им занятий, могут показаться весьма рискованными или сомнительными. Ощущение полноты жизни и удовольствие от новых достижений брызжет из Овна через край и «заражает» окружающих. Глядя на него, каждый хочет ощутить себя таким же успешным и энергичным. Среди Овнов много любителей экстремальных видов спорта, а также руководителей успешных стартапов.

Близнецы привлекают окружающих умением слушать и интересно рассказывать. Большинство из них обладает искрометным чувством юмора, что делает их душой любой компании. Они не только сами большую часть времени настроены позитивно, им удается внести этот позитив в свое окружение. Близнецы в любой сложной ситуации умудряются разрядить обстановку шуткой. С ними вы всегда будете чувствовать себя легко и комфортно. В отличие от Льва, Близнецы не стремятся руководить, они являются прекрасными командными игроками и в коллективе их уважают. Близнецы прекрасно себя чувствуют в роли капитана команды, профсоюзного лидера или ведущего мероприятий.

Если вы не принадлежите к этим знакам, не стоит расстраиваться, потому что врожденная харизма – это подарок звезд, но многие из этих качеств при желании можно успешно в себе развить.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог