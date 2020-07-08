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Козероги: страсть и ненависть в зените

Рамблер13 часов назад

Спланируйте июль так, чтобы звезды не смогли спутать все карты. А наш новый астропрогноз на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы» поможет вам в этом.

Практикующий таролог Ольга расскажет, как справиться с бурей чувств в конце месяца, где встретить вторую половику, как укрепить уже имеющиеся отношения и как позволить себе отдых, когда ты привык работать без задних копытцев.

Скорее смотрите видеогороскоп на июль на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», кликайте на лайк, жмите кнопку с колокольчиком и делитесь с нами своими эмоциями в комментариях.

Гороскопы

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