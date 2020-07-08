С какими знаками зодиака нельзя заводить семью

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

В День семьи, любви и верности выясняем вместе с астрологами, с какими знаками зодиака брак точно обойдется без измен и волнений, а с кем нужно держать ухо востро.

Овны любят ощущение влюбленности. И пока чувства есть, он будет предан. Овна не должна разочаровывать личность партнера, иначе он быстро заведет интрижку. Женщина-Овен может устать от быта и устроить себе встряску новым романом.

Тельцы если и создают семью, то крепкую, и по сторонам не смотрят. Им лень, да и последствия их не привлекают. Алименты — это невыгодно. Женщины-Тельцы так любят своего партнера, что даже мысли не возникает об измене.

Увлекающиеся натуры сначала долго ищут того самого человека. Потом женятся, и начинается поиск новых людей для эмоционального тонуса. Легкие интрижки могут случаться, узнаете об этом — ваши проблемы. Близнецы скажут, что вы сами виноваты.

Раки очень стабильные в семейных отношениях. Любят своего партнера, но иногда случается кризис. Тогда они заводят роман. Но вся проблема в том, что он может стать серьезным и Раки уйдут к новому партнеру. Если вовремя это увидеть, то можно все спасти.

Львы гордятся своей семьей, стремятся к созданию сильного клана. При этом у предводителя вполне себе могут быть симпатичные знакомые, которые позволяют потешить свое самолюбие. До измен доходит крайне редко.

Девы во всем стремятся к идеалу и семью создают по всем параметрам — правильную, с традициями, семейными ужинами. Однако если партнер их разочаровал, дал повод сомневаться в своих лучших качествах, Девы отправятся на поиск нового партнера для семьи.

Мужчины-Весы частенько имеют несколько браков, поскольку любят красивых женщин и умеют их влюблять своей галантностью. А вот женщины-Весы верные. Они привлекают мужчин, но не стремятся к флирту и интрижкам.

Скорпионы считаются самыми верными из знаков зодиака. Они и женятся, когда понимают, что рядом тот самый человек по энергетике, интеллекту и т.д. Не терпят в отношениях поверхностность и легкомыслие.

Стрельцы воспринимают флирт как веселое приключение. Стараются не выходить за рамки дозволенного и хранить верность своему партнеру. Если и уходят в загулы, то, скорее, вы его найдете на вечеринке или в аэропорту.

Козероги — это самый верный знак. Им неинтересны интрижки на недельку. Они тщательно выбирают себе партнера для жизни и создания крепкой семьи. Кризисные моменты быстро проходят за счет увлеченности своей работой.

Больше всего на свете Водолеи ценят свободу. Пока вы на нее не посягаете, все будет отлично. И семья будет крепкой. Но душить Водолея подозрениями или попытками проникнуть в его мирок — верный путь к его изменам.

Рыбы сентиментальны и быстро очаровываются. Поэтому не могут себе отказать в удовольствии влюбиться. Правда, на денек другой и без последствий. Если отношения с партнером сохраняют романтику, то это навсегда.