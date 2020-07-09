Не зацикливайтесь на мелочах — финансовый гороскоп на 10 июля

Сегодня стоит подумать о финансовом будущем, а решить мелкие вопросы можно и завтра.

Овен ‌‌

Овнам необходимо соизмерять свои поступки с временем дня. Сегодня с утра рекомендуется воздерживаться от принятия важных решений. Однако с полудня и до конца дня наступает замечательное время для установления деловых связей по вашей личной инициативе. Успешно проходят поездки, профессиональное обучение, работа с документами.

Телец

В этот день у Тельцов могут вырасти финансовые возможности. Вы сможете сделать удачные покупки и урегулировать некоторые материальные проблемы. Позаботьтесь о том, чтобы сделать условия своего труда более комфортными. Хороший день для риэлтеров, коммунальщиков, строителей и дизайнеров. Ресурс недвижимой собственности может стать источником доходов.

Близнецы

Близнецы смогут проявить себя за счет более инициативного поведения. Ориентируйте себя на активное сотрудничество с коллегами и единомышленниками. Это удачный день для сотрудничества и обмена опытом. Не стесняйтесь спросить совета у знающих людей – вам не откажут и обязательно поделятся знаниями. Некоторые вопросы вы легко решите благодаря своему возросшему обаянию.

Рак ‌‌

У Раков благоприятный день для улучшения отношений с вышестоящим начальством. Если вам нужна финансовая поддержка на лечение, то можете обратиться с соответствующим запросом к руководству. Также можно выступать с предложениями по оплате проезда до места работы и об оплате обедов в рабочее время. Вас внимательно выслушают и наверняка помогут. Доходы в этот день вырастут.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам не зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах, а думать о будущем, с прицелом на перспективу. Возрастает роль и значимость информационных компьютерных технологий в продвижении своих проектов. Вы наиболее полно сможете реализовать себя в коллективе. Есть шанс на получение денежной премии от работодателя.

Дева ‌‌

Исключительно удачный день для тех Дев, кто занимает руководящие должности и призван к принятию ответственных решений. Вы сможете подойти к решениям взвешенно, обходя острые углы и гармонизируя процессы, находящиеся в вашем управлении. Хороший день для контактов с представителями налоговой службы.

Весы ‌‌

Весы смогут добиться существенного укрепления своей деловой репутации. Возможно, это будет связано с тем, что вы сможете показать степень и глубину своих профессиональных знаний. Также это хорошее время для урегулирования юридических споров, подписания мирового соглашения и договоров о сотрудничестве.

Скорпион

Скорпионы могут использовать благоприятную финансовую конъюнктуру в свою пользу. Обстоятельства сегодняшнего дня могут сложиться таким образом, что вам потребуется пойти на финансовый риск. При взвешенном трезвом подходе подобный риск будет оправдан, и вы окажетесь в выигрыше. Также это хороший день для применения инженерно-технических новшеств.

Стрелец

Стрельцы смогут быть необычайно внимательными и предусмотрительными в контактах с окружающими людьми. Сегодня удачный день для работников сферы услуг. У вас не будет отбоя от покупателей и клиентов. Также это благоприятное время для ведения переговоров о сотрудничестве. Подписанные сегодня договорные обязательства будут взаимовыгодными. Хороший день для сдачи экзаменов.

Козерог

Козероги в этот день будут иметь возможность выбирать, чем лучше заниматься. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы будете выполнять с огромным желанием и любовью. Прежде всего, вам удастся навести порядок в делах. Если вы работаете в офисе с документами, то сможете быстро рассортировать документы, чтобы в дальнейшем не тратить время на их поиск.

Водолей

Водолеи смогут использовать в работе свой возросший творческий потенциал. Наиболее преуспеют в делах представители тех профессий, которые призваны сделать жизнь людей красивее и радостнее. Сюда относятся работники туристических агентств, модных бутиков, салонов красоты и фитнес-клубов. Благоприятный день для финансовых спекуляций на фондовой и валютной бирже.

Рыбы ‌‌

Это благоприятный день для тех Рыб, чья профессия имеет отношение к недвижимости. Речь идет о риэлтерах, строителях, работников коммунальных и городских служб, дизайнерах по интерьеру и отделочниках по ремонту помещений. Представителям других профессий рекомендуется браться за те дела, которые вы сегодня будете в состоянии завершить.