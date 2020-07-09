От поклонников не будет отбоя — любовный гороскоп на 10 июля

Сегодня внимание будет подстригать вас на каждом шагу.

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Овнов к проявлению заботы о любимом человеке. Постарайтесь чтобы это не сопровождалось избыточной эмоциональностью, иначе можно все испортить. Если вы пока в поиске любви, опирайтесь на реалистичные ожидания.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют настроиться на различного рода приятные сюрпризы, которые вам готов преподнести любимый человек. Если вы ответите взаимностью, эффект только усилится. Если вы пока одиноки, подумайте о различных способах знакомств.

Близнецы

Не исключено, что в этот день все окажется не совсем так, как вы предполагали. Однако это не помешает вам подкорректировать планы относительно романтического свидания. Для одиноких Близнецов выигрышной стратегией станет доверительное отношение к партнерам.

Рак ‌‌

Если любимому человеку придется по крупицам восстанавливать недосказанное вами, не удивляйтесь, что взаимопонимание придет не сразу. Одиноким Ракам звезды рекомендуют мысленно вернуться в прошлое и простить обидчиков. Это поможет увереннее смотреть в будущее.

Лев ‌‌

Текущее положение планет говорит, что для Львов в этот день приоритет любовных отношений может находиться на не первом месте. Если вы пока в поиске любви, обратите внимание на коллег. Не исключено, что кто-то из них уже давно поглядывает в вашу сторону.

Дева ‌‌

Девы в этот день могут обрести глубокое и теплое взаимопонимание с объектом своей симпатии, если не будут избегать в общении неудобных тем. Для тех, кто пока одинок, наилучшей тактикой станет расширение круга контактов с представителями противоположного пола.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня Весам захочется заняться самоанализом и разобраться в своих чувствах ко второй половинке. Возможно, результаты вас удивят больше, чем вы могли ожидать. Если вы пока не нашли любовь, постарайтесь сопоставить портрет идеального партнера с реальными людьми.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам быть как можно более оригинальными в проявлении своих чувств. Внести разнообразие в отношения с любимым человеком помогут необычные идеи. Если вы пока одиноки, попробуйте попросить помощи у друзей в расширении круга общения.

Стрелец

В этот день вы можете неожиданно получить от любимого человека то, о чем давно мечтали. Однако не исключено, что желаемое не принесет такой яркой радости, которую вы ожидали. Одиноким Стрельцам этот день предоставит шанс восстановления былых отношений.

Козерог

Если сегодня вас будут мучить душевные сомнения и терзания, не стоит делиться этим с любимым человеком. Ваши переживания не имеют под собой достаточных оснований, и скоро вы в этом убедитесь. Одиноким Козерогам желательно в этот день не проявлять активности.

Водолей

Текущее положение планет говорит, что вам стоит избегать двусмысленных ситуаций в отношении своей пассии. Одинокие Водолеи в этот день будут окружены со всех сторон поклонниками. Возможно, вам будет непросто сделать свой выбор и остановиться на одной кандидатуре.

Рыбы ‌‌

Не исключено, именно в этот день вам захочется определенности в отношениях с любимым человеком. Звезды подсказывают, что сейчас добиться этого вам будет намного проще, чем в другое время. Одиноким Рыбам сегодня надо действовать решительно и без колебаний.