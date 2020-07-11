Завоевывайте и сдавайтесь — любовный гороскоп на 13-19 июля

Любовный гороскоп на неделю 13-19 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

На этой неделе звезды советуют влюбленным Овным контролировать свои действия в понедельник, субботу и воскресенье. Это дни, когда между вами и партнером легче всего вспыхивают споры. Чтобы взаимная симпатия перевесила раздражение, стоит выбрать для свидания интервал с вечера 16 по вечер 17 июля.

Телец

На этой неделе звезды благоволят влюбленным Тельцам во вторник, среду и воскресенье. Судьба бросит вам в эти дни спасательный круг, в виде неоспоримого чувства своей внутренней правоты или удачного стечения обстоятельств. Также, вам будет проще найти нужные слова и получить неискаженную информацию.

Близнецы

На этой неделе Близнецам лучше выбирать для романтического свидания интервал с вечера 16 по вечер 17 июля: это пик душевного комфорта и личной привлекательности. В первую очередь, повезет представительницам женского пола: вокруг них непременно будет виться пара поклонников с предложением услуг.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе остры на язык, не боятся перечить партнеру. В любых отношениях станет легче поругаться и сложнее помириться. Выходные усилят желание назвать вещи своими именами. Не ждите конструктивного диалога: вас могут попытаться последовательно раскритиковать, высмеять и проигнорировать.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам на этой неделе не стоит пропускать период с вечера 16 по вечер 17 июля. Если у вас маловато ярких идей для красивой встречи или вы недостаточно уверены в себе, в эти дни можно смело положиться на обстановку или случай. А вот для романтического уик-энда время не самое подходящее.

Дева ‌‌

На этой неделе выбор даты свидания зависит у Дев от их намерений. Серьезные отношения лучше развивать 14 и 15 июля. Легкие случайные приключения уместнее с 16 по 18 июля. В выходные избегайте язвительного прохождения по болевым точкам партнера: даже если вы расстаетесь, лучше «сохранить лицо».

Весы ‌‌

На этой неделе звезды покровительствуют влюбленным Весам в четверг и пятницу, это лучшие дни для флирта, ухаживаний, пребывания вместе на людях. Интимные встречи порадуют во вторник и среду, но нужна спокойная и надежная обстановка. От идеи романтического уик-энда лучше отказаться: возможна ссора.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы окажутся в наиболее выигрышной для себя роли во вторник, среду, субботу и воскресенье. Чтобы сохранить отношения, старайтесь быть полезны капризному партнеру, но не теряйте при этом самоуважения. Оказывая услуги, важно не угодить во френдзону: выбраться из нее будет непросто.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе лучше развивать отношения в интервале с вечера 16 по вечер 17 июля. В это время уместен легкий игривый тон. Стрельцы-женщины смогут позволить себе повыбирать и покапризничать. Мужчины-Стрельцы могут смело брать на себя роль дамских угодников, подстройка окупится в будущем.

Козерог

Козерогам стоит беречь значимые отношения в понедельник, субботу и воскресенье. Это дни острых диалогов, от которых один шаг до скандала. Партнера могут задеть ваши взгляды, а вас — его тон. Не время поучать свою половинку или отнимать у нее право голоса, но не игнорируйте явное неуважение к себе.

Водолей

Влюбленным Водолеям сейчас легко поладить с пассией, выбрав удачный момент. На этой неделе таковым станет интервал с вечера 16 по вечер 17 июля. В прочие дни (особенно, выходные) вам будет чуть сложнее поддерживать атмосферу чистой романтики: слова любви разбавят жалобы на здоровье, работу или быт.

Рыбы ‌‌

Для личной жизни Рыб на этой неделе гармоничны дни 14, 15 и 19 июля. В уик-энд любое произнесенное вами или пассией слово способно провести невидимую черту между прошлым и будущим, но тревожиться рано: судьба дает время для того, чтобы семь раз отмерить — и лишь потом, если потребуется, отрезать.