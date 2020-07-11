Копите и запасайтесь — финансовый гороскоп на 13-19 июля

Финансовый гороскоп на неделю 13-19 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе могут возникнуть осложнения с вышестоящим руководством. Вам могут высказать недовольство по поводу задержки с выполнением работы в запланированные сроки. Вопрос своевременности завершения дел может стать очень важным на этих днях. Другая проблемная тема может быть связана с осложнениями в вашей семье. Возможно, у вас в семье возникнут дополнительные важные дела и заботы, на выполнение которых будет требоваться много внимания, сил и времени. Иногда вам, возможно, придется отпрашиваться у начальства, чтобы пораньше уйти с работы домой. Однако ваши семейные обстоятельства и неготовность полностью переключиться на карьеру могут вызывать недовольство начальства. Кроме того, у вас самих может снизиться концентрация внимания на работе, поскольку мысли могут быть не о работе, а об обстановке в семье. В этих условиях не приходится рассчитывать на карьерное продвижение.

Телец

Для типичных Тельцов на этой неделе может стать особенно актуальной тема контактов и информации. Возможно, вам придется принимать решение относительно того, каким людям отдавать предпочтение в деловых контактах. Вам могут поступать противоречивые сведения, и потребуется проводить проверку поступающей информации на предмет достоверности. У торговцев могут нарушиться логистические схемы, отчего товар может не быть своевременно доставлен в торговую точку. И это может стать причиной упущенной выгоды. Также могут возникнуть осложнения на транспорте, при перевозке грузов на дальние расстояния. Если вы занимаетесь перевозкой грузов за границу, то следите за тем, чтобы у вас было все в порядке с документами, дающими право для таких поездок. В противном случае вас могут надолго задержать на таможне. С некоторыми сложностями могут столкнуться студенты вузов и колледжей. Вам будет сложно усвоить большой объем знаний.

Близнецы

У Близнецов на той неделе основной проблемной темой может стать финансовый вопрос. Дело в том, что может существенно увеличиться финансовая нагрузка на ваш бюджет. Несмотря на достаточно большой потенциал для роста доходов, и соответствующие финансовые поступления на ваши счета, денег все равно может не хватать. Причина в том, что могут резко вырасти ваши расходы. Возрастает риск убытков и ущерба для вашего имущества. Например, может сломаться автомобиль или дорогая бытовая техника. И это может потребовать от вас необходимости срочно изыскать дополнительные финансовые ресурсы, которые не были ранее запланированы. В особенно сложном положении могут оказаться те, кто имеет много долгов и кому требуется делать регулярные платежи в счет погашения процентов по банковским ссудам. Очень важно правильно распределять и планировать свои финансовые ресурсы.

Рак ‌‌

У Раков достаточно сложное время для деловой активности. Дело в том, что ваши личные инициативы могут наталкиваться на препятствия со стороны деловых партнеров, конкурентов и потенциальных клиентов. Если ваша работа плотно связана с другими людьми, с которыми требуется взаимодействовать, то эта неделя складывается неблагоприятно. Могут осложниться отношения с потенциальными контрагентами, с которыми ведутся переговоры о сотрудничестве. Ваши усилия добиться компромисса могут столкнуться с неуступчивостью и завышенными требованиями. Если вы работаете в сфере услуг, то старайтесь идти на максимальные уступки и гасите зарождающиеся конфликтные ситуации в самом начале. Умейте отличать реальных клиентов от тех, кто неплатежеспособен и только отнимает ваше рабочее время на пустые разговоры. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, в которой результат зависит только от ваших усилий и не связан с другими людьми.

Лев ‌‌

У типичных Львов на этой неделе может возникать много препятствий в деловой активности. Возможно, вы будете не вполне свободными при принятии решений, и вам придется сознательно ограничивать свою активность. Не исключено, что вы сами по каким-то своим внутренним психологическим причинам будете притормаживать себя из-за неуверенности в целесообразности тех или иных действий. Мотивация к активным действиям может быть снижена также из-за ухудшения самочувствия. Старайтесь не перегружать себя физическими нагрузками на работе – это может привести к недомоганию и снижению уровня работоспособности. Другая проблемная тема недели может быть связана с осложнением отношений в трудовом коллективе. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, с которой вы сможете справиться самостоятельно. Не стоит рассчитывать на поддержку со стороны коллег.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе звезды советуют отдавать предпочтение традиционным методам работы, где вы имеете большой опыт и где все предсказуемо. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так неплохо работает. Прежде всего, речь идет о попытках внедрить новые технологии с заменой старой техники на новую технику. Также пока следует воздержаться от проведения планового ремонта техники и от пусконаладочных работ. Все это может привести к нештатным аварийным ситуациям. Другое потенциально проблемное направление на этой неделе может быть связано с финансовыми спекуляциями на бирже. Покупка акций компаний или сделка с валютой могут принести вам высокие риски убытков. Также вы можете оказаться в убытке при попытке заработать на оптовых закупках товара с целью перепродажи. Товар, на который вы попытаетесь сделать ставку, может оказаться неликвидным, и не будет пользоваться спросом.

Весы ‌‌

У Весов на этой неделе могут возникнуть перспективы для карьерного роста. Вам могут сделать предложение занять более статусную должность. Однако не торопитесь соглашаться и вначале посоветуйтесь со своей семьей. Если новая работа потребует от вас больше времени и у вас останется меньше времени на дом и семью, то члены семьи могут выступить против нового назначения. Кроме того. Подумайте, сможете ли вы справиться с тем, что вам могут предложить. Без должной поддержки и подготовки это может стать проблематичным. Если же вы уже занимаете руководящую должность, то старайтесь строго следить за своевременным завершением работ. Малейшие срывы графика могут негативно отразиться на вашей дальнейшей карьере. Также с определенными трудностями могут столкнуться работники сельского хозяйства, а также строители, риелторы, работники складов и оптовых баз. Будьте внимательнее при работе над отчетной документацией – возрастает вероятность ошибок.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды советуют позаботиться о своей деловой репутации. Прежде всего, речь может идти о необходимости подтвердить свои профессиональные знания и вероятными несоответствиями. Не рекомендуется проходить процедуру переаттестации, поскольку есть риск не сдать экзаменационные задания. Непростое время для студентов вузов и колледжей. При прохождении производственной практики вы можете обнаружить серьезные противоречия между теоретическими знаниями, которые вам преподают, и практическими навыками при непосредственной работе. Кроме того, могут не сложиться отношения с преподавателями и однокурсниками. Другая проблемная тема недели может быть связана с вероятным нарушением деловых контактов, связей. Вам может поступать информация, не соответствующая реальной действительности. Поэтому велика вероятность принятия ошибочных решений. Воздержитесь от служебных командировок.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе может осложниться финансовая ситуация. Уровень текущих доходов может снизиться, и параллельно может вырасти потребность в незапланированных расходах и оплаты по счетам. Особенно это относится к тем, кто имеет большие долги по кредитам и кому требуется делать регулярные выплаты в счет погашения долгов. Основной задачей этой недели должно стать соблюдение баланса между расходными и доходными статьями вашего бюджета. Перекос в сторону превышения расходов может создать непростую ситуацию, когда вам может потребоваться в срочном порядке изыскивать дополнительные финансовые ресурсы. Звезды не советуют прибегать к финансовым заимствованиям, поскольку это хоть и снимет сиюминутную напряженность, однако создаст еще большие проблемы в долгосрочном смысле.

Козерог

Особенностью этой недели для Козерогов могут стать сомнения в целесообразности тех или иных инициатив на фоне активного противодействия со стороны внешних факторов. Вы можете проявить неуверенность при реагировании на внешние обстоятельства, и это может привести к упущенным возможностям и утрате своих позиций. Если вы имеете свой бизнес, то можете столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Конкуренты могут активно вытеснять вас с рынка услуг. Не лучшее время для ведения переговоров о деловом партнерском сотрудничестве. Позиция потенциальных контрагентов может быть более напористой и энергичной. В результате вы рискуете подписать заведомо невыгодный для себя договор. При выполнении услуг, с некоторыми клиентами могут возникнуть конфликтные ситуации. Возможно, вам придется уступать и адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятельствам.

Водолей

Водолеям на этой неделе рекомендуется максимально сосредоточиться на текущих делах и на отношениях в трудовом коллективе. Проявите настойчивость в отстаивании своих экономических интересов. Особенно результативными будут ваши усилия в самом начале недели. Поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на понедельник и вторник. В остальные дни недели возрастает вероятность конфликтных ситуаций с коллегами и подчиненными. Старайтесь дистанцироваться от интриг и тайных договоренностей. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями, исходящими от ваших тайных недоброжелателей. Не выпускайте контроля над своими делами и никому не делегируйте своих профессиональных обязанностей. Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию, больше внимания уделяйте качеству своей работы и соблюдению сроков. В противном случае вам, возможно, придется переделывать ранее выполненную работу.

Рыбы ‌‌

У Рыб на этой неделе может сложиться нестабильная ситуация в делах. Внешние обстоятельства могут внезапно поменяться, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Фактор нестабильности может неблагоприятно отразиться на проектно-конструкторских и научно-исследовательских работах. Крайне нежелательно в эти дни составлять среднесрочные планы и подготавливать бизнес план для перспективных проектов. Дело в том, что вы рискуете допустить критически важную ошибку, которая в дальнейшем может обернуться серьезными убытками. Другой потенциально проблемной темой недели является спекулятивный бизнес. В первую очередь это относится к игре на валютной и товарной бирже. Покупка акций компаний может также не оправдать ваших ожиданий с точки зрения ожидаемой прибыли. Рекомендуется отдавать предпочтение реальному сектору экономики и делать то, в чем вы являетесь опытным профессионалом своего дела.