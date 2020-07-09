5 знаков зодиака, которым тяжело похудеть

Астрологи назвали знаки зодиака, которым звезды не дают похудеть. Зачастую их старания тщетны.

Так, Рыбам сложно начать что-то менять в своей жизни — будь то работа, стиль одежды или лишний вес. Им проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем соблюдать диету.

Близнецам сложно быть сторонниками ЗОЖ, так как они постоянно отвлекаться то на одно, то на другое. В результате вместо подсчета калорий они предпочитают «подумать об этом завтра» и просто хорошо провести время за вкусным ужином.

Стресс является частым спутник в жизни Раков. Им тяжело смириться с проблемами на работе и личной жизни, а за лишний вес хочется не ругать, а жалеть себя. Поэтому зачастую все проблемы они заедают сладостями, а потом грустят, когда смотрят в зеркало.

Львам тоже сложно отказать себе во вкусной еде. Хотя они могут легко следовать диете и заниматься спортом, но однообразная и пресная пища вызывает у них отвращение. Поэтому любовь к деликатесам может отразиться на их фигуре.

Козероги порой бывают жертвами привычки. Если правильное питание стало частью их жизни, то они будут соблюдать диету постоянно. Но если они предпочитают вкусную еду и вечер на диване, то им сложно контролировать собственный вес.