Истинные и ложные озарения — гороскоп на 10 июля

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах обеспечивает поток эмоций и ассоциаций, подпитывает интерес к музыке, кино, психологии, мистике, склоняет к сентиментальности, религиозности, идеализму.

Этот день помогает вернуться в духовно близкое сообщество, может сподвигнуть на благотворительность, прощение, жертву, возврат долга в двойном размере. Возможны как истинные, так и ложные озарения, есть риск обольщений. Увести в мир иллюзий может застревание на ощущении или идее, давняя зависимость, тайная одержимость, внушаемость. Легко вновь поддаться магии коллективных суеверий, влиянию клановых или других традиций.

Овен ‌‌

Овнам лучше отложить открытое самовыражение на завтра, а сегодня действовать за кулисами и не заниматься самопрезентацией. День помогает проявлять терпение, «сидеть в засаде», работать удаленно. Если вы руководитель, имеет смысл управлять событиями из места своего тайного уединения - например, личного кабинета. Нежелательно афишировать свою причастность к властным структурам и сильным мира сего.

Телец

Сегодня набирают размах не столько реальные предприятия Тельцов, сколько их фантазии. Столь же богатым воображением могут отличаться люди, с которыми ведутся дела. В итоге, все может закончиться прожектерством в особо грандиозном масштабе, а не конкретным наглядным результатом. Это хороший день для продолжения знакомой работы (не будет недостатка во вдохновении), но не лучший для старта с нуля.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит преследовать свои личные цели, удача придет через причастность к коллективу. Например, к известной сетевой группе, к влиятельному профессиональному сообществу или разветвленному семейному клану. Лучше не оставаться гордым амбициозным одиночкой ни в материальных делах, ни в духовных вопросах. «Чувство локтя» или наличие покровителей вдвойне ценны в критичной ситуации.

Рак ‌‌

Раков сегодня держит на плаву их вера или свод убеждений. В общении с отдельными людьми или группой вас выручит особенность вашего мировоззрения или образования, знание языка, общий с кем-то покровитель, учитель, вуз. Удастся заново цементировать союз, защититься от прессинга. Возрастают шансы на усмирение разгневанного партнера, на благосклонность высших инстанций, на выигрыш суда за рубежом.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется учитывать не только утилитарные, но и тонкие аспекты ситуации: психологические, духовные. Возможно испытание вашей веры или проницательности. Если обычно вы склонны бунтовать против судьбы, этот день даст вам внутреннюю силу смириться с некоторыми роковыми событиями и нелицеприятными фактами - но лишь для того, чтобы высвободить вашу энергию для реальных полезных действий.

Дева ‌‌

Для Дев сегодня важно духовное родство с конкретным лицом (партнером, учеником, учителем, клиентом) или семьей, близким по духу сообществом. День усиливает тягу к единомышленникам, дает шанс заново присягнуть на верность прежнему союзу или старой идее. Важно не ошибиться в поисках духовных братьев и сестер: высок риск стать жертвой «коллективной магии» и вновь попасть под морок чужой идеологии.

Весы ‌‌

Сегодня Весам пригодится владение искусством тонких психологических настроек, готовность стать частью сюжета или пейзажа. Если обстановка невыносима, вам останется лишь уйти в параллельный мир - например, через симуляцию болезни или погружение в работу. Если ситуация благоприятна, самое время добровольно послужить привлекающей вас идее, например, стать волонтером и заняться благотворительностью.

Скорпион

Сегодня Скорпионам руководят чутье и вдохновение. Также, их сопровождает удача. Подобное сочетание идеально для творчества, но пригодится вам и в других сферах деятельности - например, в педагогике или бизнесе. Наименее подходящей областью применения ваших сил окажется рутинная работа: в ней ваш потенциал останется почти не востребован. Если у вас нет срочных дел, это прекрасные сутки для отдыха.

Стрелец

В эти сутки Стрельцам стоит устроить себе психологическую разгрузку: побыть дома или на природе, помечтать, послушать музыку, окунуться в виртуальный мир. День выдвигает на первый план воспоминания, тонкие ощущения, семейные тайны, духовную грань бытия, помогает вновь ощутить причастность к домашней атмосфере и национальным устоям. Если у вас много энергии, лучше направить ее на помощь близким.

Козерог

Сегодня Козероги скрытны, пассивны и весьма проницательны: легко читают знаки судьбы, разгадывают секреты, чувствуют подоплеку событий, видят духовную природу различных явлений. Многих Козерогов будет отличать повышенная музыкальность и тайная сентиментальность. В суждениях будет наблюдаться склонность исходить из своих выстраданных убеждений, лишь неопытные Козероги положатся на чужую мудрость.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствительны к психологической или моральной подоплеке ситуации. Материальным выражением подобных чувств может стать желание выплатить долги или поучаствовать в каком-либо благотворительном проекте. Это подходящее время для того, чтобы раздать старые вещи, сделать взнос на благое дело. Важно знать, что проект не является мыльным пузырем и ваши пожертвования уйдут по назначению.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы в родной стихии, могут дать волю своей природной тяге к музыке, кино, поэзии, мистике, религии, психологии, виртуальной игре. Возможна эмоциональная экзальтированность. В той или иной форме и в разном масштабе, все Рыбы ощутят свою причастность к духовно близкому сообществу. Важно, чтобы оно не было токсичным: есть риск повторного самообольщения или введения в соблазн других людей.