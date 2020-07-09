7 способов исполнения желаний

Говорят, что если очень сильно чего-то хотеть, то это обязательно к вам придет.

Но всегда есть возможность помочь себе: схватить кролика за ногу или загадать желание на падающую звезду. Для особых желаний, которые могут перевернуть жизнь, стоит применить вспомогательные методы.

Пушистые одуванчики: Когда приходит сезон цветения одуванчиков, постарайтесь найти самый красивый и большой. Сделайте глубокий вдох, сосредоточьтесь на своем желании и сдуйте все семена.

Волшебное время: Вы, наверняка, замечали на своих часах магическое время 11:11, но не задумывались об этом. Некоторые считают, что именно это время символизирует единство человечества. В следующий раз, когда вы случайно заметите на своих часах 11:11, воспользуйтесь моментом и загадайте желание. Помните, что устанавливать будильник специально для этого нельзя.

Это ваша вечеринка: В какой-то момент нам начинает казаться, что ритуал с задуванием свечей на торте в день рождения становится необязательным, особенно когда ты перестаешь быть подростком. Это совсем не так! Любой возраст является идеальным для этого ритуала. После этого можно написать свое желание на листке и положить в горшок с семенами цветов. Как только растение зацветет, ваше желание сбудется.

Любовь к индейке: Чаще ешьте индейку, потому что в ней содержится полезный белок. Но важнее то, что нужно сохранить кость-вилочку, которая поможет исполнить желание. Попробуйте сыграть в перетягивание этой косточки с кем-нибудь из семьи или другом. У кого останется большая часть, тот и получит реализацию своего желания.

Загадка оригами: Этот вид искусства имеет свою магию в вопросе исполнения желаний. Согласно японской легенде, если сделать тысячу журавлей оригами, то один из них обязательно исполнит ваше желание.

Коробка желаний: Возьмите коробку, серебряную свечу и серебряную ленту. Сложите вместе символы вашего желания, например, если это новая работа, то можно положить вместе деньги из монополии, миниатюрный портфель или куклу, одетую в офисный костюм. Ночью, в полнолуние, положите эти предметы перед вами и зажгите свечу. Сосредоточьтесь на вашем желании и кладите предметы в коробку, проговаривая вслух ваше желание. Затем свяжите лентой коробку и спрячьте в известном только вам месте. Держите ее там до тех пор, пока желание не сбудется.

Амулет: Если вы любите украшения, то вам точно придется по душе этот метод. Понадобится обычный браслет из золота или серебра. Представьте ваше желание, найдите подвеску, которая символизирует его. Мечтаете о большой квартире, где сможете завести собаку? Выберите фигурку щенка или небольшую вазу с цветами. Носите браслет до тех пор, пока желание не сбудется.