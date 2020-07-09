Какие болезни считаются кармическими

Смотрите видео и узнайте, какие недуги сторонники эзотерики считают кармическими. Кармические болезни возникают, когда человеку приходится отрабатывать промахи, совершённые в прошлых жизнях, или расплачиваться за ошибки, сделанные в нынешнем воплощении. Чаще всего роковые жизненные ошибки вызывают развитие онкологии, сердечных заболеваний и психических расстройств. Ролик расскажет, как можно справиться с кармическими болезнями.

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