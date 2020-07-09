Рыбы: нет предела совершенству

Надеемся, что ваше лето проходит отлично, а если нет, то шансов исправить это вагон и маленькая тележка.

Наш новый астропрогноз на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы» поможем вам провести июль феерично.

Почему не стоит сравнивать себя с другими людьми, как устранить свои недостатки, бросаться ли в новые отношения с головой и как вести себя с начальством, чтобы заработать повышение – об этом и многом другом расскажет практикующий таролог Ольга.

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