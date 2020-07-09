Прирождённые колдуньи: представительницы знаков зодиака, которым опасно перечить

Астрологи выделили 3 знака зодиака, представительницы которых в случае ссоры становятся настоящими ведьмами и не успокоятся, пока не изведут обидчика.

Возглавляет рейтинг женщина-Лев. Ей постоянно нужно не просто внимание окружающих, а ощущение, что все ей восхищаются. Мужчинам сложно устоять перед ее чарами, а удовлетворить всем запросам – еще сложнее, поэтому они часто сбегают. Но Львица – прекрасная актриса, она редко влюбляется сама и предпочитает манипулировать своими поклонниками. Если расставание прошло мирно, Львица долго умудряется «управлять» бывшими, не отпуская свою «добычу», даже если не сильно в ней нуждается. Если же разрыв был сложным, женщина-Лев обид не прощает и жестоко мстит. Самый худший вариант, если Львица увлекается эзотерикой. Представительницы этого знака сильны в любовной магии: приворот или заговор, сделанный Львицей, «отменить» не каждому магу под силу.

Женщина-Водолей обладает невероятной привлекательностью и пока между вами все хорошо – это милейший и добрейший человек. Она притягивает удачу к каждому, с кем общается, поэтому у нее многочисленный круг почитателей. В обычной жизни Водолеи не склонны прибегать к магическим ритуалам, однако горе тому, кто ее обидит. В такие моменты в ней просыпается настоящая ведьма, которая верит в мистику и использует свою незаурядную энергетику для общения с потусторонними силами. А наложить на своего врага порчу или сглаз женщина-Водолей может ничуть не хуже, чем до этого привлекала удачу. Любой конфликт постарайтесь уладить миром, иначе она сможет испортить вашу жизнь, как никакой другой знак зодиака.

Скорпион славится непростым характером, но если он к вам расположен, то это добрый и внимательный человек. Женские представительницы этого знака обладают еще и мощной интуицией, которая позволяет им «видеть» людей насквозь, поэтому их практически невозможно обмануть. Не стоит сомневаться, что они умны, хитры и часто манипулируют окружающими в своих интересах, но не причиняют им реального вреда. А вот в случае конфликта, Скорпионша становится опасна. Она обладает мощной энергетикой, поэтому может

воздействовать как энергетически, так и психологически:

подавляя и исподволь настраивая против своего врага всех.

Если в вашем окружении есть женщины этих знаков, не будите лихо, пока оно тихо.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог