Финалистка «Битвы экстрасенсов»: «Приворот может обернуться неприятностями»

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, чем может быть опасен обряд приворота. Мнением она поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram.

По ее словам, женщины часто обращаются к экстрасенсам с просьбой приворожить мужчину, многие готовы заплатить немаленькие деньги, чтобы добиться любви избранника. Однако Кузнецова уверена: при наличии у женщин богатства мужчины и сами не прочь будут закрутить с ними роман.

— Иногда я вижу, что влюбленная женщина неадекватно оценивает ситуацию: перед ней – именно ее половинка, ее судьба; и без всякого магического вмешательства два этих человека будут вместе. Тогда позволительно ускорить это событие, — отметила экстрасенс.

Она добавила, что может поделиться с женщиной советами, благодаря которым мужчина посмотрит на нее совершенно по-другому. Однако агрессивная манипуляция с помощью магии недопустима. По словам Кузнецовой, приворот может обернуться неприятностями для каждого из пары. Именно поэтому экстрасенсы должны действовать как врачи и предостерегать людей от вреда их собственной душе.