Гадание на Таро онлайн: карта дня на 10 июля

Таро – универсальный инструмент для получения любой информации. Узнаем, что карты обещают завтра знаками зодиака.

Овен – Двойка пентаклей

Это карта ловкости: постарайтесь сегодня успевать делать оба дела одновременно, лавируйте между противоположностями и достигайте результата играючи.

Телец – Маг

Маг – сильнейшая карта Таро. Она указывает на то, что сегодня вам подвластно все, при условии взятия на себя полной ответственности. Творите свою судьбу сегодня собственными руками, управляйте собой и создавайте только то, что нужно именно вам.

Близнецы – Тройка мечей

Грустная карта – она про душевную боль, чаще всего от разрыва с чем-то или кем-то, очень важным для нас. Не отмахивайтесь от своих чувств, проживите печаль так, как хочется: всегда быть в приподнятом настроении совсем необязательно.

Рак – Пятерка кубков

Это карта прощания. Отпустите все, что уже прожито, и взгляните на то, что предлагает вам жизнь – новое, свежее, неизведанное. Не оставайтесь в плену у прошлого и не затягивайте со своей меланхолией.

Лев – Король жезлов

Максимально успешная карта: Король Жезлов говорит о вашей силе и стойкости духа, о возможном успехе в деле. Ничего не бойтесь, делайте то, что давно планировали и идите до конца.

Это карта обновления и невероятной внутренней свободы. Именно сегодня вы можете начать что-то абсолютно новое, то, чего вам всегда хотелось себе позволить, но узы ответственности вам мешали. Смело шагайте в пропасть – там открывается куча новых возможностей!

Весы – Восьмерка пентаклей

Это карта упорного труда, который вознаграждается по достоинству. Продолжайте делать то, в чем вы хотите достичь мастерства – все получится. Вполне вероятно, что именно сегодня вы выйдете на качественно новый уровень.

Скорпион – Шестерка жезлов

Это карта победителя, предводителя. Даже если сегодня вы не поведете за собой свою команду, ваше ощущение «самого главного» определит день: вы ощутите себя самым умным, смелым и достойным всего самого лучшего. Отличная психотерапия! Запомните это ощущение.

Стрелец – Дьявол

Сложная карта. Дьявол указывает на наши сложности и зависимости, материальные и психические. В позитивном ключе Дьявол может наградить невиданной силой для достижения какой-то крупной цели или подарить прекрасный секс (берите и то, и другое).

Козерог – Пятерка мечей

Деструктивная карта. Она означает беспринципную борьбу, огромную растрату сил и жизненной энергии. Постарайтесь сегодня уклоняться от любых конфликтных ситуаций, не вступайте в конфронтацию с кем бы то ни было – игра не будет стоить ваших свеч.

Водолей – Четверка жезлов

Карта отпуска, отдыха, радости. Это чувство гармонии, которое приходит к нам после упорной работы. Погрузитесь в приятные ощущения сегодня, позвольте себе просто подзарядиться.

Рыбы – Четверка кубков

Это карта уныния: сегодня вам будет казаться, что в жизни ничего не происходит, а хорошие возможности никак к вам не доходят. Но это не так: посмотрите внимательнее, и вы увидите, что жизнь подбрасывает вам что-то интересное.

Дарья Лопушкова