Гадание на Таро онлайн: карта дня на 10 июля

Таро – универсальный инструмент для получения любой информации. Узнаем, что карты обещают завтра знаками зодиака.
Это карта ловкости: постарайтесь сегодня успевать делать оба дела одновременно, лавируйте между противоположностями и достигайте результата играючи.
Маг – сильнейшая карта Таро. Она указывает на то, что сегодня вам подвластно все, при условии взятия на себя полной ответственности. Творите свою судьбу сегодня собственными руками, управляйте собой и создавайте только то, что нужно именно вам.
Грустная карта – она про душевную боль, чаще всего от разрыва с чем-то или кем-то, очень важным для нас. Не отмахивайтесь от своих чувств, проживите печаль так, как хочется: всегда быть в приподнятом настроении совсем необязательно.
Это карта прощания. Отпустите все, что уже прожито, и взгляните на то, что предлагает вам жизнь – новое, свежее, неизведанное. Не оставайтесь в плену у прошлого и не затягивайте со своей меланхолией.
Максимально успешная карта: Король Жезлов говорит о вашей силе и стойкости духа, о возможном успехе в деле. Ничего не бойтесь, делайте то, что давно планировали и идите до конца.
Это карта обновления и невероятной внутренней свободы. Именно сегодня вы можете начать что-то абсолютно новое, то, чего вам всегда хотелось себе позволить, но узы ответственности вам мешали. Смело шагайте в пропасть – там открывается куча новых возможностей!
Это карта упорного труда, который вознаграждается по достоинству. Продолжайте делать то, в чем вы хотите достичь мастерства – все получится. Вполне вероятно, что именно сегодня вы выйдете на качественно новый уровень.
Это карта победителя, предводителя. Даже если сегодня вы не поведете за собой свою команду, ваше ощущение «самого главного» определит день: вы ощутите себя самым умным, смелым и достойным всего самого лучшего. Отличная психотерапия! Запомните это ощущение.
Сложная карта. Дьявол указывает на наши сложности и зависимости, материальные и психические. В позитивном ключе Дьявол может наградить невиданной силой для достижения какой-то крупной цели или подарить прекрасный секс (берите и то, и другое).
Деструктивная карта. Она означает беспринципную борьбу, огромную растрату сил и жизненной энергии. Постарайтесь сегодня уклоняться от любых конфликтных ситуаций, не вступайте в конфронтацию с кем бы то ни было – игра не будет стоить ваших свеч.
Карта отпуска, отдыха, радости. Это чувство гармонии, которое приходит к нам после упорной работы. Погрузитесь в приятные ощущения сегодня, позвольте себе просто подзарядиться.
Это карта уныния: сегодня вам будет казаться, что в жизни ничего не происходит, а хорошие возможности никак к вам не доходят. Но это не так: посмотрите внимательнее, и вы увидите, что жизнь подбрасывает вам что-то интересное.
Дарья Лопушкова