Смелее стройте планы на будущее — любовный гороскоп на 11 июля

Стройте планы на ближайшее и далекое будущее.

Овен ‌‌

В этот день Овнам звезды обещают сюрприз от любимого человека. Не исключено, однако, что вместо радости вы испытаете разочарование. Постарайтесь не показывать этого своей пассии. Если вы пока одиноки, попробуйте не давать воли эмоциональным переживаниям.

Телец

Текущее положение планет говорит, что сегодня вам нежелательно надолго расставаться с объектом вашей симпатии. Постарайтесь провести досуг наедине с любимым человеком. Одиноким Тельцам друзья помогут наладить личную жизнь мудрым советом.

Близнецы

Если сегодня вас захлестнет желание любовных игр и флирта, поддайтесь этому порыву. Не исключено, что ваше настроение передастся любимому человеку и настроит на романтический лад. Одиноким Близнецам звезды советуют не замыкаться в себе и больше общаться.

Рак ‌‌

Легкими провокациями в романтической сфере вы можете всерьез раздразнить любимого человека. Если вы еще ищете любовь, не отказывайтесь в этот день от флирта с противоположным полом. Для этого выбирайте симпатичного человека и смело проявляйте инициативу.

Лев ‌‌

Звезды рекомендуют в этот день настроиться на позитив и искать его в самых сложных ситуациях. Этим вы сможете восстановить отношения, в которых уже есть серьезные трещины. Если вы пока одиноки, запланируйте знакомство в местах массового скопления противоположного пола.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день мысли Дев будут направлены на отношения с любимым человеком. Звезды советуют смелее строить планы на будущее и не беспокоиться о настоящем. Если вы пока не встретили вторую половинку, умерьте самокритичность.

Весы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к маленьким, но весьма приятным открытиям. Сегодня вы сможете увидеть любимого человека с новой стороны. Одинокие Весы в этот день могут испытать прилив романтических чувств к человеку, с которым давно знакомы.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам в этот день открыться новому опыту в любовных отношениях. Нечто, ранее вам не свойственное, заставит посмотреть на отношения с новой точки зрения. Если вы пока в поиске второй половинки, не бойтесь экспериментов с имиджем.

Стрелец

Астрологическая картина дня благоприятна для совместного с любимым человеком занятия бытом и обновлением жилья. Начатые в этот день дела найдут счастливое для вас обоих продолжение. Одиноким Стрельцам звезды советуют, напротив, не засиживаться дома.

Козерог

Текущее положение планет в этот день обещает Козерогу и его второй половинке гармонию чувств и стабильные, счастливые отношения. Если вы еще одиноки, сегодня наиболее благоприятное время для начала новых любовных отношений. Проявите смекалку в вариантах знакомств.

Водолей

Не исключено, что в этот день ваши отношения с любимым человеком несколько обострятся, но лишь потому, что вы не сразу поймете что говорите об одном и том же, но на разных языках. Одиноким Водолеям сегодня лучше не замыкаться в себе, а выйти в мир.

Рыбы ‌‌

Если вы заручитесь поддержкой близких и друзей, то исправить мелкое недоразумение в отношениях с вашей пассией будет совсем нетрудно. Одинокие Рыбы сегодня могут сомневаться в своей привлекательности. Однако звезды говорят, что эти переживания напрасны.