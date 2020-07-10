Контролируйте эмоции и деньги — финансовый гороскоп на 11 июля

Если вы склонны тратить деньги под влиянием эмоционального импульса, то сейчас как раз такой день.

Овен ‌‌

Овнам в этот день будет нелегко проявить гибкость в своем поведении – вы будете склонны к излишне прямолинейному поведению. Старайтесь сдерживать свои эмоции при обслуживании клиентов или при деловом партнерском сотрудничестве. Возможно, вы столкнетесь с сопротивлением своим инициативам. Пробить стену непонимания сегодня не удастся, поэтому наиболее важные дела лучше пока придержать.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с ограничениями при реализации инициатив. У вас может сложиться ощущение того, что вы не вполне свободны в своих поступках. Ограничения могут исходить как со стороны коллег по трудовому коллективу, так и быть связанными с вашей личной неуверенностью в целесообразности тех или иных действий. Держитесь подальше от интриг.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам работать над тем, что вы хорошо знаете и умеете. Традиционные виды деятельности будут получаться у вас лучше, чем новая работа, в которой вы имеете недостаточно опыта. Возможны технические сбои в работе компьютера и Интернета. Сотрудничество с коллегами поможет вам справиться с сложными моментами.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Это особенно вероятно, если вашим непосредственным начальником является женщина. Возможно, вам выразят недовольство за медлительность в работе. Кроме того, от основной работы вас будут отвлекать неурядицы в семье. Попытка угнаться сразу «за двумя зайцами» не увенчается успехом.

Лев ‌‌

Сегодня типичные Львы могут испытывать торможения и затруднения при работе с информацией и при деловых контактах. Возможно, придется отложить или отменить запланированную на сегодня деловую встречу. Также могут возникнуть недоразумения при ведении деловой переписки. В торговле будьте внимательнее при расчетах с клиентами – есть риск обсчитать себя.

Дева ‌‌

Сегодняшний день может запомниться Девам, имеющим свой бизнес, нехваткой оборотных средств, необходимых для удовлетворения первостепенных потребностей по поддержанию проектов. Возможно, вам придется в чем-то ограничивать себя, переходя на режим жесткой экономии. Не пытайтесь решить сиюминутные проблемы путем новых финансовых заимствований.

Весы ‌‌

Весам будет нелегко добиваться компромиссов в делах. Если у вас партнерский бизнес, то сегодня могут усилиться разногласия. Вы не склонны будете идти навстречу инициативам партнера, в результате деловое взаимодействие будет крайне затруднено. Также это непростой день для тех, кто занимается непосредственным обслуживанием клиентов в сфере услуг.

Скорпион

Скорпионам необходимо бережнее относиться к своему здоровью. Сегодня у вас может быть снижен энергетический тонус, что неблагоприятно повлияет на уровень работоспособности. Обычную работу вы будете выполнять в несколько раз медленнее, что это получалось всегда. Не создавайте себе тяжелых физических нагрузок. Чередуйте работу с отдыхом.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется мобилизовать себя с точки зрения более ответственного и предусмотрительного поведения. Это не лучший день для тех, кто имеет ненормированный рабочий день и вправе сам решать, когда и какую работу выполнять. Если вы привыкли откладывать сдачу работы на последний срок, то сегодня что-то моет помешать вам в этом. Воздержитесь от экспериментов.

Козерог

Козерогам будет сложнее добиваться поставленных целей и удерживать себя в рамках графика работ. Сегодня неблагоприятный день для продвижения в карьере. Возможно, вам предложат перейти на более низкооплачиваемую и не престижную должность, что равносильно понижению в должности. Либо вам придется больше работать за ту же оплату. Начальство может относиться к вам строго и бескомпромиссно.

Водолей

Водолеям рекомендуется быть разборчивее в деловых контактах. Сегодняшнее расположение планет не предполагает удачи в деловых контактах и встречах. Если вам приходится по роду деятельности обивать пороги служебных кабинетов, то сегодня придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Не доверяйте обещаниям.

Рыбы ‌‌

Рыбам необходимо держать свои эмоции под контролем. Если вы склонны тратить деньги под влиянием эмоционального импульса, то сейчас как раз такой день. Потеря контроля над расходованием финансовых ресурсов может обернуться провалами в бюджете. Также это не лучший день для того, чтобы брать и давать деньги взаймы. Воздерживайтесь от покупок, которые не являются необходимостью.